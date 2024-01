Andrea Guzmán de ‘Rigo’ desató las risas en redes por divertida “confesión”

La actriz y empresaria Andrea Guzmán, con cada una de sus publicaciones, genera para muchos una inyección de vitalidad, pues la energía que emanó con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Y recientemente no ha sido la excepción, pues la actriz del éxito dramático ‘Rigo’, hizo una publicación a su manera y es por ello que se mostró más seductora que nunca en una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram, y es que para ella derrochar picardía con sus imágenes es algo que al parecer se le da muy fácil.

La intérprete de ‘Girlesa Gómez’ apareció simulando que está hablando con alguien, pero haciendo uno de los audios virales de las redes sociales en un perfecto lip sync.

“Pero maric@ a mí me gusta, y no me importa si no es para mí y si no me conviene, ahí donde no es, ahí es donde yo quiero. Entonces yo le dije a Dios: ‘Dios si no es para mí, quítamelo de encima’. Y vino y me lo puso fue encima anoche ¡Imagínate!”, repite en perfecto lip sync la actriz Andrea Guzmán.

Como era de esperarse el video de Andrea Guzmán no tardó en llenarse de reacciones por parte de la comunidad digital, y más al hacer una consulta al pie de publicación sobre si les pasa algo similar y en los comentarios resaltaron lo espectacular que luce.

“Excelente mensaje”, “Humor de adulto, los jóvenes venimos con un humor más oscuro, la presentadora” y “Que hermosa eres amor divina preciosa bella y sexy amor divina preciosa 😍 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 🔥 ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 😢 😢”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Andrea Guzmán.