Karol G presume orgullosa su bigote tras no depilárselo y generó revuelo en redes: “¿Por qué hay que publicar todo?”

Karol G es una de las cantantes más famosas de Colombia y del mundo que ha logrado posicionarse como una de las artistas del género urbano más importantes de la industria acumulando cientos de éxitos a lo largo de los años y de su carrera artística.

Karol G compartió una fotografía de su bozo en Instagram

Recientemente, la cantante de Medellín compartió algunos de sus momentos más felices y divertidos de su fin de año, donde pasó tiempo con su familia, amigos y, además, aprovechó para publicar nueva música.

Sin embargo, una de las imágenes que publicó en sus redes sociales fue la que más llamó la atención de sus millones de fanáticos. La cantante colombiana decidió darle descanso a su cuerpo de la depilación, algo que hizo en sus vacaciones de fin de año de 2023.

La parte del cuerpo que dejó descansar de la depilación fue el bozo, Karol G decidió no quitárselo durante sus vacaciones, pero lo que más resaltó fue que la propia cantante mostró orgullosa y en primer plano su pequeño bigote. “El bocito que no me quité en diciembre”, fue el mensaje que compartió junto a la imagen.

La cantante colombiana generó revuelo entre los internautas

En la postal se puede ver a Karol G con una cara divertida, mientras sostiene una botella cerca de su boca en la que se ve su bigote.

Rápidamente, la fotografía de la cantante colombiana desató una ola masiva de comentarios entre los internautas, quienes estuvieron divididos, algunos la criticaron por publicar todo, pero otros la defendieron afirmando que es algo natural tener bozo.

“Pues normal, no todo el mundo se lo quita! Pero por qué publicar todo?”, “Se quiere parecer al marido”, “Ella es la mejor, sin filtros”, “De tanto mantenerse con Feid algo se le pegó”, “Eres hermosa con bocito sin bocito. Bichota la mejor”, son algunas de las reacciones que recibió la fotografía.