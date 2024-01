Este sería el cantante que daría vida a Darío Gómez en su telenovela biográfica ¿Se parece?

Darío Gómez reconocido como el ‘Rey del Despecho’ murió el pasado 26 de julio de 2022, en la ciudad de Medellín y tiempo después de su fallecimiento se comenzó a hablar de lo que sería llevar su vida a la televisión.

Puede leer: “Te amo”: Shakira y Alejandro Sanz desataron la ternura en las redes

Ahora, durante una entrevista con Carlos Ochoa al cantante Juan Duque, el comunicador aprovechó de preguntarle sobre lo que tanto se hablando con respecto a que interpretaría a ‘El Rey del Despecho’, Darío Gómez, en lo que se sería una supuesta telenovela sobre la vida del cantante fallecido.

“Se habló mucho del tema de Darío Gómez, que ibas a estar en Darío Gómez ¿Te gustaría? ¿Se va a hacer? ¿Qué sabes de esto?” le preguntó Carlos Ochoa ante esto Juan Duque contó “así mismito, yo si voy ¿Lo de Darío Gómez? Yo no he actuado, pero me gusta mucho”.

Carlos Ochoa le preguntó si le gusta la música de Darío Gómez a lo que contestó “Sí, claro. No es mi género musical, pero me crie escuchado la vuelta en Marinilla y que ponían Darío Gómez, y Darío Gómez, yo sé cómo es la cosa, sé cómo disfrutarme la música de Darío Gómez”.

No es la primera vez que Juan Duque se refiere al tema

El intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ Juan Duque busca quedarse con el supuesto papel ya que, en sus historias de Instagram, en agosto del año 2022, dejó ver una conversación con uno de sus allegados con quien hablaba respecto al tema. Duque respondió a la pregunta de un seguidor que decía “¿Si es verdad que lo van a contratar para ser el prota de la novela de Darío Gómez?”. A lo que este respondió con un error de fecha.

“Hoy, 3 de julio, 9 y media de la mañana no me ha contactado nadie para ser el protagonista de Darío Gómez”, pero es interrumpido por su acompañante quien le dice “Parce usted tiene que aprenderse ‘Sobreviviré sino, no lo van a llamar nunca, en la vida nunca”. Y la expareja de Lina Tejeiro insistió en “Si no me aprendo ‘Daniela’ pa’, no me llaman, no me han dicho nada, vamos a mirar a ver si nos llaman”, continuó.