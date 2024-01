Vicente Fernández Junior y Mariana González se separan. Esta es la razón

Vicente Fernández Junior y Mariana González están listos para separarse, no porque así lo quieran, sino por el nuevo reto que enfrentará la llamada Kardashian Mexicana, al ingresar a la cuarta temporada del reality show La Casa de los Famosos de Telemundo en su versión de Estados Unidos.

La influencer y empresaria jalisciense viajará el próximo sábado a la Ciudad de México para concentrarse junto con los otros habitantes para el arranque el 23 de enero.

Publimetro charló con Vicente Fernández Junior y Mariana González sobre este pausa que tendrá el matrimonio tras casi cuatro años de relación.

“Aprovechando, ahorita a hacerlo tres veces al día y agarro (risa). Estamos estresaditos -un poquito- porque sí nos vamos a extrañar mucho, pero le digo que igual hay que disfrutarnos, no sabemos si sea una semana, dos, un mes, dos meses, pero creo que nos va a ayudar mucho. Él me apoya, yo le apoyo a él y lo que Dios quiera. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y tenía que ser en este momento”, explicó Mariana.

Vicente Fernández Junior y Mariana González enfrentan su primera separación

“Va a ganar. Mira, van a ver allá adentro la Mariana qué hizo que me enamorara de ella, del concepto, la gran mujer que es. Las personas que tienen una idea equivocada de ella, se van a poder difuminar, se van a poder deshacer, porque van a ver lo que en realidad es”, agregó Vicente.

“Quisiera llevarme a Vicente, pero no puedo, estoy sufriendo. Estoy organizando todo, la verdad no me dejan llevar muchas cosas, porque ponen muchas restricciones” — Mariana González

La pareja se casó en noviembre de 2023, y la originaria de Tepatitlán, Jalisco, reveló que espera cambiar la idea que tienen sobre ella.

“Estoy agradecida porque me dieron la oportunidad, porque obviamente pusieron sus ojos en mí (Telemundo), gracias a estar con Vicente. Él me ha apoyado y él me ha dicho: ‘Si tú quieres hacerlo, hazlo, yo voy a estar para ti’. Creo que es una plataforma buena para que vean lo que es Mariana, y se quiten algunas etiquetas que han hecho de mí. Soy una mujer que me encanta cocinar, soy ordenada; digo que soy simpática, ordenadora,, tóxica, enferma, loca (risa). Pero bueno, lo voy a dejar descansar (Vicente) de mí el tiempo, sean cuatro meses o los que sean. Mariana es una todóloga, le hago de todo. Espero quitar muchas ideas erróneas que tienen de mí”, compartió Mariana.

Línea de ropa

Mariana, Monserrat, Lily, Angélica y Maryfer, las hermanas González, abrieron su segunda boutique de ropa Dashan’s en Zapopan, Jalisco. Tuvieron como madrina a la popular influencer Muñeca Diamante.

“Es un sueño más. Creo que la vida nos ha dado de más, ahora este bebé nuevo (boutique). Estamos muy contentas mis hermanas y yo. Tenemos más de siete años en esto y estamos muy dedicadas a todo lo que es el glamour, porque nos encanta la ropa, poder ver nuestros diseños y ver nuestra ropa en mujeres. Estamos muy contentas de abrir esta sucursal en Zapopan.

“Yo ya venía equipada antes de Vicente, con todas las cirugías (risa), y ya con nuestros diseños luce más”. — Mariana González

Para Vicente Junior, es importante apoyar a su pareja en todo momento, “feliz de que cada sueño se cumpla, de poderla apoyar como ella me ha apoyado; de estar en las buenas, en las malas y en las regulares. Mariana y sus hermana son emprendedoras, guerreras, son hechas para adelante y dignas de admiración”.