“Tenía un tumor”: Camila Avella reveló detalles del delicado problema de salud que tuvo que enfrentar

Camila Avella, fue quien representó a Colombia en el Miss Universo el concurso internacional de belleza más importante del mundo que ha estado en marcha desde 1952. Durante el evento, mujeres de todo el mundo compiten en diversas categorías y Camila, sin duda, brilló siendo la primera mujer en entrar al top 5 siendo madre. No todo ha sido color de rosa en la vida de la modelo y comunicadora, y en ‘La Red’ contó un suceso que le cambió la vida antes de tener a su hija.

Le puede interesar: Presentadora de ‘Día a Día’ se le midió a remplazar a Mary Méndez en ‘La Red’; ¿quién es?

Camila comentó para las cámaras de ‘La Red’ que perdió un ovario a causa de un tumor que fue creciendo y al que no le prestó mucha atención: “Todo empezó con un dolor al que no le presté mucha atención, fue un dolor persistente y yo he sido una mujer que no se queja, pero dejé pasar mucho ese dolor. En el momento en el que decidí revisarme, tenía un tumor que me afectó el ovario porque ya era muy grande”.

La comunicadora comentó que le tocó someterse a una cirugía para retirar el tumor y que en su proceso de recuperación, dudo mucho sobre el tema de tener hijos. A pesar de esto, su ginecóloga buscó ayudar a Camila y a su pareja en su proceso para concebir. Pese al diagnóstico que había recibido la pareja, al poco tiempo del proceso de la cirugía, Camila quedó en embarazo y desde ese momento, ha sostenido que su hija y familia son de sus mayores motivaciones en su vida profesional.

La modelo, aunque le preguntaron si quiere tener otro hijo, afirmó que en el momento está concentrada en lograr sus objetivos con su carrera de comunicadora social y los otros proyectos que quiere cumplir.