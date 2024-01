Guiones originales de ‘Friends’ son rescatados de la basura y subastados

Los guiones originales de dos episodios de la famosa serie de televisión estadounidense ‘Friends’, que fueron recuperados de un cubo de basura en un estudio de grabación en Londres, fueron puestos a subasta el pasado viernes.

Le puede interesar: “Friends” y “Mi pobre angelito” estarían conectadas

Los borradores pertenecen a la cuarta temporada de la muy popular serie y fueron descubiertos en 1998 por un miembro del personal de los Fountain Studios en Wembley, Londres, donde se filmaron dos de los últimos episodios. Según Amanda Butler, de la casa de subastas Hanson Ross en Royson, Hertfordshire, quien manejará la subasta, estos guiones debían haber sido destruidos en su momento “para evitar cualquier filtración del desenlace” de la última temporada.

Ahora se espera que estos guiones alcancen un precio de entre 600 y 800 libras esterlinas (aproximadamente entre 696 y 929 euros). Ambos guiones fueron utilizados en la filmación del final de dos partes titulado ‘The One With Ross’s Wedding’, en el cual miembros del elenco original, incluyendo a Matthew Perry, Jennifer Aniston y David Schwimmer, grabaron escenas en Inglaterra. La persona que está vendiendo los guiones, cuya identidad aún no se ha revelado, trabajó en esos estudios británicos hasta 1999 y los guardó en un cajón de una mesilla de noche antes de decidir hacer limpieza.

“Recuerdo haberme preguntado a qué miembro del reparto habrían pertenecido y, cuando fui a limpiar mi escritorio, metí todo en una caja grande. Me olvidé de que los guiones estaban allí”, dijo Amanda Butler, la responsable de operaciones. “Esos guiones se merecen ser propiedad de un gran seguidor de ‘Friends’”, agregó.

¿De qué se trata y dónde puedes ver Friends?

‘Friends’ es una exitosa serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente durante un periodo de diez temporadas, desde 1994 hasta 2004. La creación de David Crane y Marta Kauffman, la trama se centra en un grupo de seis amigos que comparten su vida en la ciudad de Nueva York. Los personajes principales, interpretados por Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross), se convirtieron en iconos de la cultura televisiva.

‘Friends’ se destacó como un fenómeno cultural, siendo considerada ampliamente como una de las comedias de situación más emblemáticas en la historia de la televisión. La serie explora las relaciones, carreras y vidas personales de estos seis amigos mientras comparten momentos de risas, lágrimas y experiencias en la Gran Manzana.

Es importante señalar que ‘Friends’ es una propiedad de Warner Brothers. En enero de 2021, la plataforma Netflix eliminó la serie de su catálogo. A pesar de esto, los seguidores aún tienen la oportunidad de disfrutar de la exitosa serie en su totalidad, incluyendo el especial de reunión, a través de HBO Max, disponible en España y Latinoamérica.