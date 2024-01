Exreina del Carnaval de Barranquilla, se casó en Cartagena y recibió fuertes críticas por la locación de su boda

El Carnaval de Barranquilla es uno de los eventos culturales y folclóricos más importantes de Colombia y uno de los carnavales más grandes y destacados del mundo; año a año, una de sus partes más importantes es la elección de la reina que anualmente acompaña al carnaval y todos los eventos. Una de las reinas más recordadas, Valeria Abuchaibe del carnaval del 2018, se casó en Cartagena y muchos de sus seguidores lo celebraron.

Valeria y su esposo, Roberto Cepeda, se casaron en la Parroquia Perpetuo Socorro, uno de los sitios más soñados de las parejas, para unir sus vidas. Además, como buena exreina del carnaval al salir de la iglesia, la pareja recién casada fue recibida por un mini carnaval.

La exreina recibió varias críticas en los comentarios: “Es contradictorio siendo ex reina del carnaval y con tremendo show de carnaval porque no se casó aquí en Barranquilla” y “Sinceramente no sé porqué todos los famosos se tienen que ir a casar a Cartagena”.

La reina del carnaval 2023 y Elianis Garrido fueron duramente criticadas

Elianis, junto a la reina de esta edición del Carnaval de Barranquilla, Natalya Ruiz, bailaron frente a la estatua de Shakira una de sus canciones más icónicas ‘Hips Don’t Lie’, la presentadora y la reina le agradecieron a ‘Lo Sé Todo’ por el espacio para realizar el homenaje y además, le mandaron un mensaje de expectativa para lo que será esta edición del carnaval, fiesta que muchos esperan sea uno de los carnavales más memorables de la ‘arenosa’.

Aunque muchos halagaron a las bailarinas, muchos otros están en desacuerdo de los repetidos homenajes que ha recibido la estatua de Shakira y criticaron fuertemente a Elianis, estas fueron algunas críticas que recibieron la presentadora y la reina del carnaval: “Admiro a Shaky, pero una estatua es absurdo. Mejor bailen así para Dios, no hay que idolatrar a nadie ni a nada más que a Dios” y “Adorando las personas que fuerte”.

A pesar de las críticas, las barranquilleras se han mostrado muy satisfechas con el homenaje a Shakira