Mientras Alejandro Sanz derrama amor por Shakira, su supuesta nueva novia reacciona y pone sus reglas

Alejandro Sanz encendió las redes sociales tras enviar un mensaje “candente” a Shakira, con la excusa de celebrar los 17 años de ‘Te lo agradezco pero no’, canción que grabaron juntos en 2006.

“Dicen que tras “La tortura” viene la calma. En nuestro lenguaje, es un “Te lo agradezco, pero no” Hoy cumplimos 17 años Shaki. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no 🥷#17AñosTeLoAgradezcoPeroNo #TBT”, escribió el cantautor en la publicación. Shakira también echó leña al fuego al responder con un “amo esto”.

La sensualidad y complicidad que ambos derrochan en el video de ‘Te lo agradezco pero no’ ha llevado a que los fans pidan a gritos que sean pareja. “La química de ustedes dos debería ser estudiada”; “Juntos son una bomba Ustedes juntos son un poema”; “Soy feliz creyendo que estuvieron juntos y nadie me va a decir lo contrario”; “La verdadera pareja”; “NECESITO QUE SE CASEN”; “Nadie me va a convencer de que entre ustedes dos no hubo un gran amor”; “YAAA PORFAVOR ESTEN JUNTOS!!!”, expresaron seguidores de ambos en la publicación de Sanz.

Incluso el mismo Carlos Vives, mejor amigo de Shakira, dejó ver su emoción de verlos juntos. “Soy su fan!! Los quiero”, expresó el colombiano.

Alejandro Sanz El cantante no tuvo reparo al dedicarle una indirecta muy directa a Shakira (Instagram)

Aunque ambos hicieron sus propias vidas separados del otro, siempre se han mantenido cercanos, dejando ver la admiración mutua que tienen por el otro y apoyándose en momentos difíciles como la reciente ruptura de Shakira de Piqué y la depresión por la que pasó Sanz.

¿Alejandro Sanz tiene nueva novia? La susodicha apreció para expresarse

El 18 de diciembre, cuando Alejandro Sanz cumplió 55 años, surgió el rumor de que estaría envuelto en un romance con nada más y nada menos que Mónica Cruz, hermana de la actriz Penélope Cruz, quien estuvo presente de forma inesperada.

Si bien no existen pruebas que demuestren su relación, medios como la revista Diez Minutos aseguraron que ya llevaban viéndose desde el verano y que incluso tenían planes de “pasar el Fin de Año juntos en la Finca de él, en Extremadura”. También coincidieron en Sevilla durante la semana de los Latin Grammy 2023, en la que Sanz fue invitado a actuar sobre el escenario. Otra información que ha trascendido es que Cruz ha estado entre el público en varios de los conciertos de la actual gira del español.

Alejandro Sanz y Mónica Cruz Instagram: @alejandrosanz / @monicacruz (Instagram: @alejandrosanz / @monicacruz)

En diciembre, la versión española de la revista ¡Hola! señaló que “(Él) ha experimentado un acercamiento con la actriz… Su amistad se estrechó a lo largo de este verano, aunque ambos han conseguido que sus encuentros hayan pasado desapercibidos”.

En medio de los rumores y del amor que Sanz está derrochando por Shakira, Mónica apareció para hablar de la relación que tiene con él y dejar claras sus reglas.

La actriz estuvo presente en la conferencia de prensa por la nueva edición de El Desafío, de Antena Tres, programa en el que participará. Ahí fue cuestionada sobre Alejandro Sanz por la reportera de Europa Press, a lo que respondió: “eso sí que es un desafío”, para después soltar una pequeña risa. “Ya sabéis que nunca hablo de mi vida privada y quiero seguir así. Porque se hablan tantas cosas que digo: ‘Menos mal que yo no digo nada’. Creo que habría que preguntar a toda la gente que está hablando”.