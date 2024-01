Sara Corrales reveló siete cosas que pocos sabían de ella

La espectacular Sara Corrales con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la actriz y empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero esta vez ha abierto ventadas de su vida, y ha hecho una lista de cosas personales.

La lista de Sara Corrales inició con “¿Sabías qué mi color favorito para vestir es el negro?” y no es para menos, si es una de las tonalidades que más resalta su color de piel y en especial los ojos.

Entre tanto la segunda es “¿Qué mi lugar predilecto es la playa?” y no hay dudas que es el lugar favorito de muchos, ya que está demostrado que el mar transmite tranquilidad y relaja la mente. Es su olor, su color, su temperatura, su brisa, la inmensidad de la superficie del agua que invitan a desconectarse del mundo.

“Que mi mamá quería ser modelo y actriz cuando joven y como no la dejaron, quiso apoyarme a mí a lograr mi sueño”. De su madre no solo heredó la belleza, sino también el talento tal como lo revela. La actriz por lo general comparte fotografías junto a ella que no tardan en llenarse de halagos y bellas palabras para ambas.

Entre tanto, la cuarta revelación dejó con la boca abierta a sus seguidores “¿Que estudié diseño de modas en Bogotá?”, lo que reitera el motivo de que aparición de Sara Corrales sea una especie pasarela en la que derrocha elegancia, seducción y sobre todo belleza, la cual continuó con su quinto y sexta revelación “¿Que las prendas que nunca faltan en mi armario gracias a su elegancia son los abrigos?” y “¿Que la marca que más me gusta es @ysl? Me identifico completamente con su estilo”.

La actriz reveló como punto final “Que amo regalarle tiempo y experiencia a mi madrecita”, lo cual marcó una ola de reacciones en los comentarios de parte de sus seguidores quienes han sido testigos de sus palabras.