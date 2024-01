La sociedad de la nieve: qué es lo que te puede pasar si comes carne humana

Tal y como se relata en ‘La sociedad de la nieve’, libro y película basada en la historia de sobrevivencia de los 16 pasajeros del vuelo 571 que se estrelló en Los Andes en 1972, lo más duro y aterrador para muchos fue el hecho de que tuviesen que sobrevivir comiendo de sus compañeros muertos. Pero, ¿qué puede pasarle a una persona si come carne humana?

De hecho, si bien el canibalismo es un tabú en la sociedad occidental y otras (y hasta criminalizado tanto en la vida real como en la ficción, con asesinos como Hannibal Lecter), es una práctica que en el reino animal existe en algunas especies.

Por supuesto, también ha existido desde los comienzos de las civilizaciones y también sigue ejerciéndose en algunas tribus.

Esto, como supervivencia, o de manera ritual. Incluso fue una práctica aceptada en contextos medicinales de China y Occidente a través de los siglos, como explica el libro ‘Canibalismo: una historia perfectamente natural’, de Bill Schutt.

Ahora bien, hay varios tipos y estudios que muestran qué pasaría si básicamente se siguiera una dieta (no como en la película, que fue por mera supervivencia) donde se comiera carne humana.

Esto es lo que le puede pasar al cuerpo humano si se ingiere carne humana

Según el portal Medical News Today, tal y como se menciona en un artículo científico de 2022, se tenían las mismas implicaciones que comerse un omnívoro (dígase, cerdo). Con todo lo que conlleva, incluidas enfermedades.

Por otro lado, también se habla de que se pueden adquirir enfermedades que van desde el E. Coli y enfermedades transmitidas por la sangre como la hepatitis o el VIH.

Esto, si la carne no se prepara bien, tal y como revela un artículo científico de una investigación publicada en la revista Proceedings of The Royal Society, de 2007.

Igualmente, otro tipo de consecuencias varían según el contexto: tal y como narraron los sobrevivientes del vuelo de Los Andes, luego de comerse a sus compañeros sufrieron de un terrible estreñimiento.

Pero hay casos específicos donde se llegó a tener enfermedades mortales por el continuo consumo de carne humana.

Kuru: los caníbales que murieron infectados

En la década de los años 50, se descubrió la enfermedad del Kuru, transmitida en la tribu Fore, de Nueva Guinea.

Es una enfermedad neurodegenerativa infecciosa causada por una partícula alterada de tejido cerebral. Esto se llama un prión.

Puede incubarse por treinta años y es letal: sus pacientes fallecen luego de un año. Esto, por comer cerebros de forma ritual.

El kuru produce pérdida de coordinación y control de los músculos. Esto, hasta producir la muerte.

Los integrantes de la tribu desenterraban los cadáveres y comían los cerebros descompuestos y llenos de gusanos para que se les transmitiera la sabiduría.

Gracias a las leyes coloniales australianas, su práctica quedó abolida. Los últimos infectados murieron para 2009.

¿A qué sabe?

El sabor varía, según testimonios. Se asocia con el pollo, o cerdo, o las referencias gastronómicas que se asocien al consumidor.

¿El canibalismo solo es de sociedades “poco desarrolladas”?

Hay que entender que la palabra tiene un origen colonial. Se usó para describir las prácticas de guerra del pueblo Arawak y ese mito aún es discutible.

Esa Batalla la estudiamos en Secundaria junto a Stalingrado fueron las mas crueles. En Leningrado había Canibalismo y aguas servidas hambre destrucción y bombardeos pic.twitter.com/Avtkp8L9hk — Cristian (@Cristia43492333) March 2, 2022

Y hay que entender que en lugares como la Norteamérica Colonial o en la Rusia de pre-guerra (Segunda Guerra Mundial) y durante la guerra fue una práctica de supervivencia, tal y como pasó en ‘La sociedad de la nieve’.