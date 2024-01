Esta es la ‘gaminada’ de la cual Iván Lalinde no se siente orgulloso y que quiere eliminar de su vida

Van pocos días del inicio del 2024, y el reconocido presentador de ‘La Voz Kids’, Iván Lalinde, tuvo que devolverse a su lista de propósitos que hizo en diciembre, para añadir uno que se le había olvidado; se trata de un cuestionable comportamiento, que para muchas personas puede ser considerada como un ‘vicio’ o una ‘gaminada’, el cual quiere desaparecer por completo de su vida.

El paisa de 49 años, no solo ha recolectado una gran cantidad de seguidores por su destacada labor en la pantalla chica, a esto se le suma la constante interacción que tiene con los más de 789.000 usuarios que acumula en su cuenta de Instagram; mismos que quedaron totalmente anonadados al descubrir que Lalinde, como cualquier mortal realiza acciones que no son del gusto de muchos.

Haciendo uso de un videoclip del reconocido terapeuta español Cristóbal Amo Martín, Lalinde decidió dar a conocer que hace uso frecuente de una ‘palabrota’ para expresarse en su cotidianidad; hecho que para el experto atrae vibras negativas y trae consecuencias “terribles”, como dolores en el cuerpo e insomnio.

“Yo por ejemplo digo muchas groserías. Me encanta decir una palabra que es horrible, pero me fascina, gonorr**. Pienso que al ser grosero es como romper el hielo y volver el ambiente agradable y no. Propósito para 2024, le voy a bajar a la vulgaridad y a las groserías”, fueron las palabras de Iván, para darle a conocer a quienes lo siguen, que tomará cartas en el asunto para dejar atrás estas expresiones.

