4 películas que te harán abrir los ojos cuando te confunden las intenciones de un hombre contigo

Ya sea que hayan pasado una semana, meses o incluso años desde que estás saliendo con un hombre, puede darse el caso en que aún no sepas realmente hacia dónde están llendo. Te dice que te ama, te llena de mensajes bonitos y regalos costos, pero sus acciones no son del todo claras. En un momento puedes sentirte la más afortunada de tenerlo a tu lado y al siguiente, estás en un mar de incertidumbre de si tienen futuro juntos o no.

Lo cierto es que cuando te confunden las intenciones de un hombre contigo, es momento de detenerte a pensar que la incertidumbre no es amor ni tampoco te permite avanzar o construir algo. Sí, quizá es un golpe duro de realidad pero nunca serás suficiente para alguien indeciso que no sabe lo que quiere o que sólo busca llenar algún vacío.

Te mereces a alguien que esté seguro de ti y lo que quiere contigo, alguien que demuestre con acciones, no sólo palabras, lo mucho que quiere un futuro contigo.

Si aún te cuesta entenderlo, quizá te funcione verlo en alguna producción hollywoodense porque así como hay cintas que nos enseñan de los amores bonitos y nos llevan a romantizar la vida al lado de alguien especial, también hay unas que nos abren los ojos.

A él no le gustas tanto (He’s Not That Into You)

En 2009, la comedia romántica A él no le gustas tanto captó la atención del mundo con su versión humorística e identificable de las relaciones modernas. Basada en el libro de autoayuda más vendido del mismo nombre, la cinta explora las complejidades de las citas y las luchas que enfrentan las personas cuando intentan descifrar señales contradictorias de sus intereses amorosos. Y es que seamos honestas, todas hemos pasado por eso pero muchas veces nos negamos a ser rechazadas y nos conformamos con poco. Ésta es definitivamente una cinta que te abre los ojos, por más doloroso que sea darte cuenta de la realidad.

Loco, estúpido amor (Crazy, Stupid, Love)

Esta película sigue la historia de Cal Weaver, un hombre de mediana edad que se encuentra atravesando los altibajos del amor después de que su esposa le pide el divorcio. Con la ayuda de un joven encantador llamado Jacob, Cal aprende el arte de la seducción y recupera la confianza en el mundo de las citas. “Crazy, Stupid, Love” ofrece una mezcla de humor y momentos sinceros, explorando las complejidades de las relaciones entre diferentes generaciones.

Por un lado, ofrece una trama emocionalmente honesta sobre las rupturas y la infidelidad y una descripción sorprendentemente precisa de cómo conquistar mujeres. También es un retrato de cómo instintivamente perseguimos lo que se nos escapa.

Cómo ser soltera (How to Be Single)

En esta comedia dramática, Alice, una joven que acaba de salir de una relación a largo plazo, navega por la vida de soltera en la ciudad de Nueva York con la ayuda de su compañero de trabajo Robin, quien es amante de las fiestas. Mientras Alice explora las citas casuales, las aventuras de una noche y las presiones de las expectativas sociales, aprende valiosas lecciones sobre el autodescubrimiento, la independencia y la importancia de encontrar la felicidad dentro de uno mismo.

Love Actually

Al igual que A él no le gustas tanto, esta cinta presenta diferentes historias sobre rupturas, nuevas relaciones, enamoramientos, aventuras fallidas y amores no correspondidos. Entre las lecciones más importantes que aprenderás está el hecho de que si alguien te ama, le importará un comino lo que los demás tengan que decir. También es un recordatorio de que cuando alguien te ama de verdad, hará un esfuerzo adicional por estar contigo. Otra gran lección de está cinta es que hay que quitarnos esa idea de que “es la persona correcta en el tiempo equivocado” porque la mayoría de las veces es el tiempo equivocado y la persona equivocada.