“Amiga, qué triste”: Epa Colombia denunció el descarado robo del que fue víctima

Epa Colombia es el nombre con que se ha dado a conocer Daneidy Barrera, que se ha dedicado a crear contenido para redes sociales promocionando sus empresas, la más famosa, una distribuidora de productos de belleza que hasta el momento todos han calificado de buena manera. La bogotana, de nuevo, acudió a las redes sociales para denunciar un lamentable robo del que fue víctima.

Según Epa Colombia, los objetos hurtados fueron un celular que es muy importante para el funcionamiento de su marca de keratinas, la influencer pidió que se regrese el celular, pero hasta el momento no ha logrado recuperarlo: “todo el día trabajando y nos roban, por Dios que la gente está loca”.

En los videos que no dudo compartir Daneidy, se ve el momento exacto del robo, cuando la persona de forma disimulada toma el celular y se lo lleva del establecimiento. Muchos de los seguidores de la influencer, disfrutaron la forma jocosa en la que contó el robo, pero compartieron la indignación por lo sucedido.

Epa compartió los momentos más difíciles de su embarazo

Daneidy ha generado controversia desde la concepción médica de su bebé, ya que no parece estar muy feliz con los constantes cambios físicos, emocionales y hormonales que está experimentando durante el embarazo. A través de sus redes sociales, ha compartido abiertamente el difícil momento que está atravesando, a pesar del amor que siente por su bebé.

“No te niego amiga, que a mí el embarazo me ha dado muy duro, me he enfermado, me da depresión, me entristezco, he tenido muchos cambios en mi cuerpo. Se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, he estado superdébil, se me ha caído mucho el cabello, se me cayó el bótox, ya tengo muchas arrugas y hasta el mentón se me puso horrible, yo no soy capaz de mostrarles cómo me veo sin maquillaje”, expresó en sus historias de Instagram.

Además, compartió que ha olvidado muchas cosas, ha aumentado de peso y que su ausencia en las redes sociales se debe a que a veces siente que está al borde de la locura.