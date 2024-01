“Espero tener valentía”: Experiodista de Noticias Caracol contó el acoso que vivió por parte de algunos colegas

‘Noticias Caracol’ es el noticiero más visto de Colombia, producido por Caracol Televisión, encargándose de ofrecerle a los televidentes los principales hechos que son noticia en materia de seguridad, economía, deportes y entretenimiento. El informativo es presentado por un equipo de periodistas experimentados. Sin embargo, desde hace pocas horas han salido a la luz algunos casos de acoso sexual en donde recientemente una de ellas habló del acoso que sufrió por parte de colegas del gremio.

Se trata de la experiodista de ‘Noticias Caracol’, Catalina Botero, quien se destacó durante un buen tiempo en el informativo, siendo una de las reporteras en Medellín, junto a personalidades como Erika Zapata, Sebastián Palacio y Andrés Noreña. Sin embargo, hace varios meses llegó a ser parte de ‘Hora 13 noticias’. Pero, esto no ha sido impedimento para que siga al pendiente de quienes fueron su equipo de trabajo durante su estancia en Caracol televisión.

Pues, luego de la visibilización del caso de acoso sexual hacia Alejandra Murgas por parte de un exmilitar desde hace 5 meses, sin tener acciones contundentes por parte de las autoridades correspondientes. En medio del apoyo que ha recibido la barranquillera, una de las declaraciones que más llamó la atención fueron, precisamente, las de Catalina, quien aseguró a través de cuenta de ‘X’: “Toda mi solidaridad con Alejandra. Sé muy bien lo que es el acoso y más en este gremio, incluso por parte de colegas que usan su poder para sacar provecho”.

Asimismo, la paisa reiteró que rechaza totalmente cualquier tipo de acoso, ya sea sexual, laboral y el constreñimiento: “Algún día me animaré a denunciar. Valiente”. Horas más tarde, un hombre indagó sobre el motivo por el que Botero no alzaba su voz en donde la periodista reiteró: “Por miedo, espero tener algún día la valentía. Dios siempre hace justicia”. Ante sus palabras, la también periodista y presentadora, Mónica Rodríguez, decidió intervenir indicando: “Tan fácil decirlo para el señor, Cata imagino quienes pueden ser y sí, mucho poder. Que crean que son tocones y acosadores es difícil. Es un secreto a voces y aun así las empresas no han hecho nada nunca”. Finalmente, Rodríguez aseguró que espera que algún día se pueda nombrar sin temor y existan represalias frente a estos casos.