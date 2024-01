Yailin ‘La más viral’ es criticada por sus actitudes y agresiones a exparejas

Una vida llena de polémica es la que ha tenido Yailin ‘La más viral’ y como su seudónimo lo dice, realmente ha sido la sensación de las redes sociales los meses recientes, debido a las constantes agresiones entre su actual pareja Tekashi o también llamado 6ix9ine. Lo cierto es que las actitudes de la cantante del género urbano han estado subidas de tono, y de violencia también. La personalidad de la mujer no ha sido bien vista. Su explosividad deja mucho qué pensar, ha dejado en evidencia que no se deja de nadie y no todo el mundo puede callarla.

Relación con Anuel AA

La dominicana de 21 años inició su carrera como bailarina, y de allí surgieron enlaces con agrupaciones y cantantes que la fueron impulsando a lograr su propósito como solista. Al relacionarse con Anuel AA, fueron muchas las especulaciones, de que su matrimonio era un caos por los presuntos hechos de violencia que tenían entre ambos. A pesar de todo, la rapera quedó embarazada y posteriormente, sacó a la luz las agresiones del famoso en contra de ella. Con el tiempo se supo que Yailin en oportunidades también se defendió del padre de su hija. Todo quedó publicado en sus redes sociales, donde mostró golpes en su cara.

Yailin y Tekashi 6ix9ine

Yailin comenzó una nueva relación con Tekashi 6ix9ine, donde ha reinado la opulencia y los gustos caros, pero en diciembre de 2023, la historia de amor tomó un giro inesperado y tormentoso cuando Yailin fue arrestada y luego liberada en Florida después de que Tekashi la acusara de tener actitudes violentas con él y publicar un video en el que amenazaba con un cuchillo.

Se conoce que la mujer también estuvo con Samuel Diloné Castillo, mejor conocido como DJ Sammy, pero al parecer terminó sin conflictos.

El mejor año de Yailin

La cantante aseguró que tuvo un gran año, y reseñó en una publicación:

“Adiós 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida! Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre”, agregó.