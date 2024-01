“Empezamos el año volando”: Kika Nieto habló de la mala racha que tuvo al empezar el 2024

Kika Nieto le contó a sus seguidores que el 2024 no pinta muy bien para ella basándose en cómo comenzó, mostrando a través de algunas historias de Instagram que en estos primeros días del año tuvo una serie de eventos desafortunados, desde accidentes menores hasta un complicado problema con la tecnología.

El año pasado tampoco fue del todo alegre para la youtuber, ya que a través de un video junto a Santiago Macías anunció su divorcio, indicando que llevaban más de siete meses separados. Y si bien no revelaron las razones por las que tomaron esta decisión, aseguraron que no fue por causa de una tercera persona.

Puede leer: Kika Nieto y Santi Macías confirman su divorcio (publimetro.co)

Y a pesar que la joven esperaba que al dejar atrás su matrimonio las cosas fueran mejor, tal parece que el inicio del año 2024 le está llevando la contraría, ya que a través de una serie de historias de Instagram mostró que estos primeros días de enero las cosas no le han estado saliendo muy bien.

“Empezamos el año volaaaaaaando! Me fisuré un dedo, me clavé un tornillo oxidado y se me dañó mi celular”, escribió Kika Nieto en una historia.

La youtuber comenzó explicando el motivo por el cual tuvo complicaciones con su teléfono, indicando que descubrió de la peor manera que no era resistente al agua, ya que en un clip mostró que hizo una acrobacia en una piscina mientras se grababa, pero el celular quedó sumergido por unos segundos, algo que terminó dañándolo.

“Se supone que mi celular era resistente al agua... Pues NO! Ese fue su último respiro”, dijo la colombiana. Sin embargo, aclaró que pudo componerlo a medias luego de llevarlo a servicio técnico, indicando que tiene dificultad para recibir carga en su batería.

Lea también: Kika Nieto pide dejar a un lado el ego

¿Qué le pasó a Kika Nieto en su pie?

En cuanto a su pie, la joven no dejó muy claro qué le sucedió, más allá de contar que se llevó un “porrazo” hace tres días. La imagen que compartió la youtuber muestra que el dedo anular fue el que recibió la peor parte del golpe, ya que se nota sumamente hinchado y colorado.

Sin embargo, Kika Nieto aclaró que ya está mucho mejor y que ha estado recuperándose al poner su pie en agua caliente con sal marina.