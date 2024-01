El chef Juan Diego Vanegas no se aguantó ante la extraña inclusión que le hacen en ‘La Vuelta Al Mundo’

Durante el capítulo 15 de ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’ el presentador Santiago Rodríguez se encontró en el área que simula una sala de espera solo a quienes acompañan a los seis comediantes en los viajes.

Puede leer: ¿Yina Calderón estará en ‘La Casa de Los Famosos’?

Es así como Laura Tobón, Carolina Cruz, Amanda Dudamel, Jessica Cediel, Laura Acuña y Juan Diego Vanegas se apoderaron por unos minutos del programa, ante esto el presentador les cuestionó sobre qué pasó con los comediantes y los motivos por lo que no estaban en el estudio.

La primera en tomar la palabra fue Laura Tobón quien decidida respondió “Santi, es que hoy nosotras las niñas hemos decidido que estamos listas y preparadas para hacer este show solas ¿no niñas?”. Sin embargo, sus palabras no pasaron por alto para el chef del programa ‘Día a Día’ quien de inmediato replicó las palabras de Laura Tobón.

“¿Se ha dado cuenta que me tratan como a una más? Yo soy una más” — Juan Diego Vanegas

El comentario desató las risas de los presentes y más por lo que agregó seguidamente el chef Juan Diego Vanegas al decir “Pero sí, déjanos acá a las niñas tranquilas”. Pero no se quedó allí pues llegaría una intervención de la presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Cruz, quien si especificó bien. “Santi, estamos seguras que, nosotras solitas y Juan Diego, podemos hacer y sacar adelante ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’”.

Los comediantes no tardaron en entrar al set de ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’ manifestando una divertida indignación ante la decisión de las modelos y el chef, por lo que no dudaron en burlarse de Carolina Cruz con la frase y gesto que ha popularizado en los 16 capítulos y no es otra que “Cancelado, cancelado, cancelado”. Es de recordar que el chef Juan Diego Vanegas hace pareja en ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’ con Piroberta, el personaje del comediante Julián Madrid.