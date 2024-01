¿Qué es melasma? El trastorno que tuvo a Erika Zapata en tratamiento

Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol al ser la corresponsal de Medellín con una particular manera de expresarse, ha logrado la cercanía con los televidentes que suelen no solo verla en la pantalla chica, sino estar atentos a sus redes sociales donde suele compartir las notas que realiza y sube algunos aspectos de su vida, e incluso sorprende con su belleza detrás de cámaras.

En medio del reconocimiento que ha alcanzado, la paisa ha compartido el tratamiento al que tuvo que someterse para mejorar un trastorno cutáneo que estaba afectando la manera en la que se veía, puesto que dejó saber que sufre de melasma y gracias a su amor propio y compromiso, logró salir airosa con el tema.

¿Qué es el melasma?

“El melasma es una condición multifactorial que afecta principalmente a las mujeres por la carga hormonal”, comentó su dermatóloga en un video compartido por Erika, además, según Medline, es un trastorno cutáneo que provoca parches oscuros en zonas de la cara expuestas al sol y se asocia con el estrógeno y progesterona.

A la reportera le iniciaron un tratamiento de varias sesiones de peeling despingmentante para aclarar las manchas que le salieron en su rostro, además de suero terapia para lograr una reparación celular y ayudar con los antioxidantes para que desde el interior del organismo también se pueda mejorar las pigmentaciones en la piel.

Vale la pena recordar que en su momento, sus seguidores notaron el cambio en su rostro e incluso salieron a comentar en redes sociales que se había hecho un tratamiento estético para mejorar su rostro, por lo que sin tapujos respondió en su cuenta de X, que “Una gente está diciendo que me cambié la cara jajajaj... No me he hecho ningún retoque estético”, haciendo énfasis en el tratamiento que se hizo para retirarse las manchas que le salieron de un momento a otro y que de forma gradual desaparecieron de su rostro.

