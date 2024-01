¿Tiene que tomar borojó?, Jhonny Rivera reveló si necesita ayuda para su intimidad con Jenny López

Los cantantes Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron a sus seguidores y al mundo del entretenimiento cuando terminaron los rumores sobre su relación luego de que se filtraron una serie de fotografías en las que se les veía juntos, y desde ese entonces, han estado en el centro de la crítica por su diferencia de edad y han tenido que soportar una serie de comentarios mal intencionados en los que atacan a la corista porque según los detractores, su amor no es sincero, sino que le han dicho que es “una interesada”.

El cantante de música popular por medio de un en vivo que realizó junto a su novia, que lo que más le molesta es la manera en la que tratan a la mujer a la que ama, incluso, aunque no le presta atención a los comentarios, sí les da la razón en muchas cosas, pero que eso no quiere decir que tengan sus hater el derecho de humillarlos por haberse enamorado.

“Que parezco el abuelo de ella, sí, podría serlo, pero no soy, soy el novio, que parece el papá, sí, si Andy le lleva 7 años, podría ser el papá, podría ser verdad, pero que puedan ser verdad no les da el derecho a juzgarme”, comentó Jhonny.

El cantante mencionó que en días pasados un medio de comunicación lo trató de “viejo decrépito” y que incluso le dijeron que le enviarían “pañales Tena”, por lo que lleno de confianza y sin exaltarse, aclaró que él es muy vital, y que, “yo puedo tener muchos años, pero me siento muy joven y me siento muy saludable, hago deporte todos los días, hago 10 kilómetros, he hecho 90 kilómetros en bicicleta”, a lo que su novia, Jenny López mencionó que ni siquiera ella con 20 años de edad le llega a los talones a la disciplina y ritmo que él tiene para hacer ejercicio.

Jhonny Rivera habló sobre su intimidad con Jenny López

En medio de su sinceridad, el cantante a quien no dejan de criticarlo por tener 30 años más que su pareja, habló sobre su privacidad y mencionó que constantemente le llegan comentarios sobre su desempeño en la intimidad, por lo que dijo:

“Que mejor dicho, tengo que tomar borojó, que tomar no sé qué y ustedes pueden creer que yo jamás me he tomado una pastilla para nada, no la he necesitado, gracias a Dios, la voy a necesitar algún día, usted también... Yo a mi edad, jamás he necesitado ayuda, nunca y yo siento que no estoy mal”.

“¿Y si la tuviera que necesitar cuál es el problema?”, acotó su pareja en su defensa, puesto que Jenny ha dejado saber en varias oportunidades que a ella no le importa la diferencia de edad, que no está con él por interés y el amor que sienten es más fuerte que lo que les puedan comentar en redes sociales.