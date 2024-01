Shakira es criticada en redes por su mensaje de Año Nuevo: “Todavía no ha superado a Piqué”

Para nadie es un secreto que el proceso de separación de Shakira y Gerard Piqué ha sido totalmente diferente y opuesto. Cabe recordar que luego de su rompimiento, el antiguo futbolista ha decidido guardar silencio y decir, apenas, algunas palabras sobre la madre de sus dos hijos. De igual forma, ha hecho caso omiso a los cientos de críticas que ha recibido.

En tanto, la artista barranquillera decidió refugiarse en su música al lanzar un gran número de temas y composiciones con “dedicatoria” a su antigua pareja. No obstante, y por más “sano” que parezca la estrategia de la compositora, un gran número de seguidores de la colombiana no han dudado en mencionar que las últimas canciones solo reflejan que aún no ha olvidado al campeón de España.

A pesar que todo lo anterior comenzó a cambiar tras las recientes revelaciones sobre la mejoría en la “relación” de las estrellas tras sus últimos enfrentamientos, una publicación de Shakira, referente al año nuevo, ha vuelto a poner en tema de conversación el proceso de separación, en específico, de la colombiana con su ex.

Durante los primeros minutos del 2024, Shakira compartió en su cuenta de X, un mensaje de motivación y empoderamiento para ella misma y sus seguidores.

“Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos y luchas por lo que queremos!”, publicó la intérprete de “Acróstico”.

La bienvenida que Shakira le dio al 2024 fue vista como una indirecta hacia Gerard Piqué, según algunos de sus seguidores.

“Todavía no ha superado a Pique???”, “Y xq ya superes a Pique y dejes en paz al pobre”, “Si ojala, ya no le hagas 30 canciones a Piqué”, “Si Shaki, ya es hora que comiences a superar a Piqué”.