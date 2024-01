“Se le queman las neuronas”: La razón por la que le dan “palo” a Juan Pablo Llano en redes

El actor Juan Pablo Llano se convirtió en blanco de críticas tras publicar un mensaje en sus redes sociales a propósito de la llegada del Año Nuevo. El escrito reflexivo del artista tuvo diversas reacciones por parte de algunos usuarios en la plataforma digital, calificándolo de “trillado” y “poco original”.

En sus recientes publicaciones, el recordado Daniel Cerón Venegas, papel que interpretó en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, se mostró muy entusiasmado celebrando la Navidad y los últimos días del 2023, en una ciudad con hermosos paisajes llenos de nieve que lo cautivaron. “Tenía que pellizcarme para entender que tanta belleza”, dijo Juan Pablo en una de sus fotografías.

También compartió momentos agradables con su hija, quien estuvo de cumpleaños y además publicó cada detalle de sus días libres, desde tomar una taza de café, hacer un muñeco de nieve y bañarse al aire libre en un jacuzzi con su pareja Catalina Gómez.

Las críticas a Juan Pablo Llano por su mensaje reflexivo

Pero lo que no le perdonaron al también presentador de televisión paisa fue su mensaje de reflexión sobre el comienzo del 2024. “Bloqueen a la gente que los incomoda, sálganse del grupo de amigos donde no se sienten bien, aléjense de quien ya no aporta nada bueno. Nuestra paz mental es prioridad y no tiene precio”, escribió Juan Pablo en una de sus historias de Instagram.

El comentario generó reacciones diversas entre los internautas, quienes se lanzaron en su contra. “Se les queman las neuronas repitiendo frases de redes sociales”; “Nada que no se haya leído antes señor, busque oficio”; “Que poco original”; “Pero qué trillado, jajaja”, fueron parte de las críticas hacia Llano.

Sin embargo, hubo otros que defendieron los consejos del modelo, asegurando que son recomendaciones necesarias en estos tiempos. “Toda la verdad, ya lo hice, y me siento muy bien”; “Razón si tiene el man”; “Es algo tan pero tan real que de verdad lo recomiendo”, expresaron los cibernautas, apoyando al artista antioqueño.