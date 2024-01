Actriz colombiana y madre de actor de ‘Pandillas, guerra y paz’ se exilió en España por amenazas de muerte

Vicky Hernández es una reconocida actriz con amplia trayectoria en el mundo del cine y la televisión en Colombia, donde demostró todo su talento y potencial en producciones como ‘La estrategia del caracol’, ‘Romeo y buseta’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘La posada’, ‘Azúcar’, ‘Escobar, el patrón del mal’, entre otras, convirtiéndose en un referente actoral para las nuevas generaciones.

Lo que se suponía era una vida llena de fama y reconocimiento, escondía una amarga realidad, la cual confesó en La Red del Canal Caracol, donde recibió el ‘Premio Maestría’ por el legado que ha dejado en la televisión. En medio del reconocimiento reveló una situación que cambió por completo su vida y que a pesar de ser algo del pasado, dejó huellas imborrables en ella y en su hijo.

Según reveló, la tulueña recibió una serie de amenazas de muerte que la llevaron a dejar atrás su vida, su familia y sus sueños para salvaguardar su humanidad e integridad, en 1985, luego de hacer un ‘spot’ publicitario para la Unión Patriótica.

“Fui amenazada de muerte. Tuve que salir de una grabación de ‘Romeo y buseta’ para irme a montarme en un avión con lo que llevaba puesto; fue espantoso... A un niño a esa edad, dejarlo, como sea es abandono, por eso, costó mucho, ese costo es invaluable, el dejar a mis hijos solos ... Asumí que hasta que me muera voy a estar sola, no me siento mal ni me hace falta”, comentó Vicky Hernández.

En Los Informantes, la actriz reveló que “fueron 9 meses sin ver a mis hijos y a Gerardo Calero (su exesposo). Mi hijo, Juan Sebastián Calero (Richard en ‘Pandillas, guerra y paz’), tenía 4 años. Eso fue algo que no se sanó; nunca se perdonó. Me fui a España y duré 9 meses volviéndome loca”.