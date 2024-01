Rauw Alejandro rompió el silencio y aclaró todo sobre la supuesta infidelidad con una colombiana a Rosalía

Una de las rupturas que más sorprendió en 2023 fue la de Rauw Alejandro y de Rosalía, la pareja que compartió en varios eventos públicos, anunciaron su ruptura algunos meses después de que compartieran su compromiso en el video de ‘Beso’, canción de su EP colaborativo. Pese a que no hubo explicaciones de su separación, los rumores llenaron la redes y una de las suposiciones más fuertes era la infidelidad.

Tanto se extendieron los rumores que una usuaria de Twitter Colombia dio a entender que, al parecer, la ruptura de los cantantes se habría dado por una infidelidad de parte de Rauw con una influencer colombiana, y aunque Rosalía aclaró por medio de redes sociales que en la ruptura no se dio una tercera persona, el rumor persistió; a pesar de que los cantantes trataron de mantener todo su proceso en privado, Rauw recientemente dio declaraciones sobre su ruptura en el pódcast del influenciador Chente Ydrach, que habla de la escena de la música urbana.

El cantante habló por primera vez de su ruptura y aclaró los rumores que lo vinculaban con la colombiana eran erróneos, y que durante toda su relación respetó a Rosalía: “Yo aprendí de esto que, si vuelve a pasar, voy a salir rápido a decir lo que pasó, no voy a dejar que se formen especulaciones porque resultan en cualquier situación”.

El puertoriqueño declaró que aunque la situación pudo haberse malinterpretado, el momento fue algo que lo afectó personalmente, provocándole frustración que llegó a repercutir en su carrera:“Los hombres ya tienen el estigma de los ‘hombres cabrones’, y no lo culpo, tenemos mala fama. Fue frustrante porque yo siempre me he proyectado como persona, con el fin del respeto hacia los dos”.