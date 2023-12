“Estoy demasiado viejo”: Concierto de Willie Colón en Feria de Cali podría ser el último de su carrera; ¿Por qué?

‘El arquitecto de la salsa’, Willie Colón, realizó recientemente un anuncio que llenó de incertidumbre a los millones de seguidores que tiene en el globo, mismos que mostraron su preocupación días atrás luego de conocer la decaída en la salud del cantante mientras se presentaba en el evento central de la Feria de Cali.

Año tras años, turistas y caleños esperan con gran expectativa el ‘Super Concierto’, evento que se realizó en el estadio Pascual Guerrero y en el que resaltaban en su cartel Colón, Rey Ruiz, Gilberto Santa Rosa, el Grupo Niche; entre otros. Precisamente en este magno encuentro, el neoyorquino de origen puertorriqueño, de 73 años, tuvo que apartarse de la tarima durante 20 minutos luego de verse afectado por el agotamiento y las fuertes temperaturas.

Esto le puede interesar: “Estrés muy jarto”: Jhonny Rivera y su novia Jenny López anunciaron radical decisión que tomaron con su relación

Luego de la angustia de muchos y disgusto de otros tantos, el salsero retomo la ‘rumba’ y puso a palpitar nuevamente a las miles de almas que se reunieron para verlo el pasado 27 de diciembre. Respecto al hecho, el intérprete de ‘Idilio’ salió a manifestarse en sus redes sociales, en contra de quienes lo acusaron de haber ido a estas fiestas solo por el dinero y no por el disfrute de sus fans:

“Para los que me acusaron de robarme la ‘plata’ no tiene sentido ir a Cali a hacer ese esfuerzo para el que ya estoy demasiado viejo. (...) Quines andan preguntando qué fue lo qué paso, estoy bien, hacía mucho calor. Este viaje fue muy complicado por las conexiones que tuvimos que hacer, incluso cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con inmigración”, manifestó Colón, quien se encuentra bajo la vigilancia de profesionales en salud, mismos que determinaran la continuidad o no de su carrera musical ante esta decaída: “Si mis médicos determinan que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre de 2023, En Cali Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón”,

No se lo puede perder: Jessi Uribe rompió los esquemas y le dio a Paola Jara una ‘sorpresota’ en su último concierto del año