“Señora amante, dese su puesto en Navidad”: Annyull Maestre enciende las redes por polémicas declaraciones

La psicoterapeuta Annyull Maestre, reconocida en las redes sociales por sus videos sobre sexualidad y temas de convivencia en pareja, encendió la polémica por sus recientes declaraciones sobre los “derechos” que tienen las amantes de sostener algún tipo de comunicación con sus parejas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Todo comenzó cuando la sexcoach habló sobre aquellas mujeres que mantienen una relación sentimental con hombres casados y, según su criterio, deberían llamarlos para expresarles sus deseos a propósito de la temporada decembrina.

“Tú eres la amante y quieres llamarlo el 24 de diciembre para desearle Feliz Navidad, quieres llamar el 31 de diciembre para desearle Feliz Año Nuevo. Llámalo, porque yo creo que tú estás en todo tu derecho. Tú compartiste con ese hombre todo el año, sea como sea. Señora amante, dese su puesto y su lugar porque cuando un hombre le abre las puertas de su vida a otra mujer la está incluyendo en su vida”, dijo la especialista en temas de amor propio y relaciones tóxicas.

Maestre también mencionó: “Una mujer que decide ser amante tiene que ser amante con todos los juguetes: con dignidad, con valor y con respeto porque hasta ser amante incluye esas tres cosas. Si el hombre ya le incluyó en su vida, usted hace parte de esa vida y usted llama cuando se le dé la gana a menos que usted tenga otros acuerdos”.

Las declaraciones de la psicoterapeuta no fueron del agrado de los internautas, quienes hicieron comentarios de todo tipo en la plataforma digital.

“Me gusta tu contenido, pero con esto si me di cuenta que manejas una doble moral. La amante no tiene derecho, digan lo que digan”; “Muy chévere y todo pero al final y usted lo sabe, el mensaje que estás dando no es positivo”; “Ahora si desatinaste por completo sinceramente. Este video contradice completamente tú criterio anti-narcisismo”; “Pero qué es eso, cómo puedes apoyar que una amante llame al hombre, sabiendo que tiene familia”, opinaron los usuarios.