“¿No me dará clases de actuación?”: La pesada broma de Laura Rodríguez a su esposo en el Día de los Inocentes

La actriz Laura Rodríguez sorprendió a sus seguidores el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. En un video compartido en Instagram, la artista simuló estar angustiada y llorando debido a un supuesto choque con su automóvil, alegando torpeza y descuido al conducir.

En la escena, Rodríguez no puede contener las lágrimas y expresa su desconcierto por su comportamiento, a pesar de haber realizado varias reparaciones al automóvil. La preocupación se dirige hacia la reacción de su esposo, Héctor Sánchez, al contarle lo que le había sucedido.

Le puede interesar:

Posteriormente, en el video, la actriz llega a su casa y le informa a su esposo sobre el supuesto incidente. Preocupado por la situación, Sánchez se une a su esposa, preguntándole si se encuentra bien antes de ir al estacionamiento. Durante el trayecto, Rodríguez confiesa haber chocado con el auto del vecino, generando mayor inquietud en su pareja.

Sin embargo, la sorpresa llega cuando descubren que no hay choque real, sino solo dos hojas en cada auto con la leyenda “Golpe horrible”. Entre risas, la actriz le revela a su esposo la broma del Día de los Santos Inocentes.

La situación provocó la risa tanto de su esposo como de la propia actriz, quien destacó que su actuación merecería un premio. Tras la publicación del video, los seguidores elogiaron la creatividad de la broma de la actriz, conocida por sus papeles en “Amor Sincero” y “Diomedes, el Cacique de la Junta”.

“Increíble. Esa si es una actriz ! Va la madre, hasta me hizo llorar a mi”; “Jajaja, yo si me lo creí. Me gustó la actitud de tu esposo, lo primero que preguntó es si estabas bien”; “Actriz revelación 2023″; “¿Con esa chillada quién no le cree?”; “Lo peor estar casado con una actriz tan buena jajaja”; “No me dará clases de actuación”, fueron parte de las reacciones de los usuarios.