“En 80 lágrimas”: Jessica Cediel terminó llorando ante las cámaras en Praga

En cada una de sus publicaciones Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Puede leer: Don Jediondo le restregó en la cara a Carolina Cruz su mayor vergüenza en ‘Dia a Día’

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero esta vez ha sido la excepción, y lo ha hecho en televisión.

Y es que como es sabido Jessica Cediel hace pareja con el comediante Jeringa en el programa ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’ y recientemente en el último capítulo emitido les tocó Praga en la República Checa como uno de los destinos.

Es así como la pareja llegó a un parque militar en el que se exponen diversas piezas de guerra como misiles, tanques y cañones usados durante la Segunda Guerra Mundial. En el lugar quisieron contar la experiencia de estar dentro de un tanque, ya que era una de las atracciones, por lo que las bromas de Jeringa sobre el vehículo no tardaron en llegar asegurando que no sabía si tenía pico y placa en su momento o el SOAT.

“Estoy feliz de montar aquí, pero me puse a pensar en la gente de la guerra, que de verdad les tocó vivirlo y es muy duro para ellos. Al comienzo yo estaba muy emocionada, lo sentía como una aventura, pero después caes en cuenta que de pronto en su momento esta gente cuando se montó o se montan es la última vez que se van a montar en su vida, y me dio mucho dolor hay que tener un corazón muy generoso para hacer eso, cada quien, defendiendo sus ideales, y demás, obviamente la guerra no la apruebo, me parece terrible, pero es la realidad este mundo y me dio muy duro”, expresó Jessica Cediel.

Seguidamente agregó que el soldado que les hacía el recorrido estuvo en la guerra y que les contó las experiencias que vivió en ellas, por lo que comparó lo que era hacer ir a hacer algo chistoso con un tema tan delicado.