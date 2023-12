Taylor Swift: revelan causa de la muerte de fan brasileña que asistió al concierto

Después de varias especulaciones sobre la muerte de la joven Ana Clara Benevides Machado, quien perdió la vida después de enfermarse durante el concierto The Eras de Swift el pasado 17 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. Ahora, se dan a conocer las causas que provocaron su fallecimiento.

“La joven Benevides murió de agotamiento por calor”, según un informe forense obtenido por AP.

Benevides, de 23 años, se desmayó en la primera fila del Estadio Nilton Santos mientras esperaba que comenzara el espectáculo y murió horas después en un hospital.

Según el informe, Machado no tenía “condiciones preexistentes ni abuso de sustancias” que pudieran haber sido factores contribuyentes, pero “la exposición al calor provocó un paro cardiorrespiratorio”.

El informe también señaló que tuvo “grave compromiso de sus pulmones y muerte súbita” debido al calor. Se pensó que las temperaturas extremadamente altas habían contribuido a su muerte en ese momento, se agregó en una nota del portal Deadline

Durante el espectáculo, Swift solicitó repetidamente que la seguridad consiguiera agua para los fans, que estaban fuertemente aplastados frente al escenario. Las temperaturas en la ciudad superaron los 38 grados el día del concierto, y muchos habían hecho cola desde mucho antes de que comenzara el espectáculo y se resistían a ceder lugares frente al escenario para conseguir agua.

Swift pospuso su concierto la noche siguiente debido al calor extremo. Swift quedó devastada por la muerte de Benevides y le escribió un homenaje en Instagram inmediatamente después del concierto.

“No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que perdimos a un fan esta noche antes de mi show. Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumado por el dolor cuando intento hablar de ello. Quiero decir ahora que siento profundamente esta pérdida y que mi corazón roto está con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos llevar esta gira a Brasil”, compartió la popular cantante.

En su concierto en Río de Janeiro, dos días después de la muerte de Benevides, Swift le dedicó un tema profundo del álbum sobre el dolor, Bigger Than the Whole Sky.