Juanpis González se le midió a las predicciones para el 2024 y augura un futuro “top”

Muchas de las predicciones para el 2024 ya están listas, en las que indican lo que pudiera ser el destino de cada uno de los signos en el año entrante y es por ello que Juanpis González decidió crear las suyas.

A su estilo ha desplegado lo que le depara el futuro a cada uno de los signos y con sus frases características ha desatad las risas de su comunidad digital en cada uno de los posts.

Predicciones para el 2024 de Juanpis González

Aries

Mk, agárrese porque este año le va a pegar una revolcada que solo se puede afrontar con unos drinks muy bravos. Paciencia, weon.

Tauro

Mkis, va a estar medio heavy, pero usted puede con todo como el toro que es. y celebre desde ya con hembritnbeys, porque la va a romper mal.

Géminis

¡Cheers! La va a romper en su trabajo. Pero ojo, mi tropical chandix, cuide su salud y sus relaciones, please. Desde ya le advierto.

Cáncer

Mi chanda tropical, le toca aflojar porque si no le va a ir una damier. No diga que no le advertí que tenía que adaptar esas nalguitas a lo que sea que venga.

Leo

Mi león hermoso, esto va ser un mega year para usted. Métale power y aproveche desde ya le digo: la va a ir del piuts.

Virgo

Mkis, póngase serio: este año va a vivir cosas que van a estar dema heavy, pero sabrá cómo afrontarlas. Veo que se va a poner mega cacorro reflexionado, pero it is what it is.

Libra

Chanda, lo necesito focus porque solo así va a poder ser la gaver a largo plazo. Y aproveche, aprovéchelas megas oportunidades que le pongan en frente.

Escorpio

Le tocó ser open minded (mente abierta, para las chandas que no saben ingles) porque este año le toca cambiar cosas. Pero don’t worry, porque va a tener Friends que lo van a acompañar muy basto.

Sagitario

Please, keep calm (mantenga la calma, ¿no?). Le toca superar cosas que me parecen muy densas, pero nada para morirse. Sorry, así son las cosas.

Capricornio

Solo veo éxitos, weon. Go, go, go. Eso sí, mi chanda capricorniana, revise su salud y bienestar porque no va a querer estirar la plata antes de tiempo.

Acuario

Mkis, el éxito con la estabilidad es dema importante. Solo así va a poder consolidar todas esas cacorradas con las que está soñando. Como dicen las chandas: con su avena y su pitillo.

Piscis

Weon, yo sé que le encanta gastar billete, pero por primera vez le digo que no abuse. Le toca planificar financieramente el year, porque si no lo veo dema pobre y usted sabe que esas cosas están out.