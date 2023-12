Estiwar G se quejó de la decoración navideña en los baños

Luis Fernando Arias, mejor conocido en las redes sociales como el ‘Ñero’ Estiwar G, es el creador de contenido digital, reconocido por su Toxitour, y quien se robó el show en ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Puede leer: ¿Hugo Lombardi en ‘Rigo’? Julián Arango y la respuesta a Mauricio Mejía que desató risas

Dentro de sus redes sociales muestra lo que es la gastronomía callejera de Colombia a su estilo característico que se ha robado miles de risas, y recientemente ha hecho un video con el que reveló la ansiedad que vive.

“Lamentablemente este no es un video alegre, no es un video que quiera hacer, pero me veo en la obligación de hacerlo. Está sucediendo algo en mi hogar que no me gusta, que se me sale de las manos, que me genera ansiedad a lo bien. Y posiblemente su merced, y usted desde donde me mire, puede que esté viviendo algo parecido. Socio, esto no debería existir manito, estos tapeticos navideños pa la taza, esto no debería existir perro”, dijo Estiwar G en primera instancia.

Seguidamente se fue hasta su baño para mostrar cada uno de los detalles que adornan por la temporada navideña las piezas que lo componen, y a su manera explicó que la tapa simplemente no cierra y lo que ocurre en ese tipo de situación que desata los reclamos.

“Las mujeres se quejan socio que uno chispea, que uno no baja la tapa, y pille. Usted va orinar y mire lo que pasa. Uno no es perfecto, y ustedes saben que a veces uno salpica y a veces sale el chorro así a lo Moisés, y esto se presta para que se proliferen bacterias, que se haga una micro comunidad ahí socio. Súmele que estos tapeticos se enredan manito, puede ocurrir una tragedia en cualquier momento. Hago un llamado público, a no utilizar estos tapeticos de Navidad y esperemos que este video no llegue a ojos de mi esposa”, finalizó Estiwar G.

Como era de esperarse la publicación de Estiwar G se llenó de diversas y divertidas reacciones por parte de su comunidad digital con las que avalaron cada una de las palabras emitidas en el contenido.