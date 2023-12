Casi 40 años después, “Last Christmas” de Wham! superó a “All I Want For Christmas is You”

LLegó el día en que “All I want for Christmas is You”, de la estadounidense Mariah Carey, no quedaría en el primer lugar de alguna temporada navideña, por lo menos así sucedió en este 2023 en el Reino Unido porque el gran ganador fue “Last Christmas” del dúo británico, Wham!.

El gran clásico compuesto por el gran George Michael, granado junto a Andrew Ridgeley siempre estuvo en las listas del Reino Unido en la semana del 25 de diciembre, sin embargo, tuvieron que pasar 39 años para que por primera vez en su historia se apodera del top 1 en su propia región de origen.

“Last Christmas” ganó el 2023

Luego de su muerto hace 7 años, este 2023 se cumplió el sueño que tenía George Michael de alcanzar el top 1 en la lista de Navidad en Inglaterra y resto del Reino Unido, sin embargo, no fue el mismo caso en los Estados Unidos, aunque de igual manero integró el selecto grupo en los mejores tres puestos.

“Last Christmas” le ganó a “You’re Christmas To Me”, interpretada por Sam Ryder, y también superó a la histórica “All I want for Christmas is You”, de la considerada en estos tiempos como la reina de las navidades, Mariah Carey, quien finalmente y por primera vez en el Reino Unido quedó en el tercer puesto.

El documental de Netflix sobre la ya desaparecida Wham!, detalla cómo se compuso la canción en la habitación de infancia de Michael, quien por cuestiones del destino falleció en la Navidad en 2016.

En su salida, “Last Christmas” fue desbancado en 1984 por el sencillo “Do They Know It´s Christmas?” de Band Aid, un proyecto para recaudar fondos por el hambre en Etiopía en el cual el cantante también formó parte.

En tiempos recientes la canción se ha colado número 1 en las listas musicales durante esta época del año, pero no en las fechas cercanas al día de Navidad. En esta oportunidad, el clásico se escuchó 13,3 millones de veces, lo que la convierte en la canción más escuchada.