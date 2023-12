Mariah Carey se posiciona como la ‘Reina de la Navidad 2023’ en plataformas digitales

Año tras año, Mariah Carey, se canta y se baila en las mesas navideñas de gran parte del mundo, mientras aumenta su cuenta bancaria a ritmo de All I want for Christmas is you.

La intérprete estadounidense, que en su momento no vio con buenos ojos lanzarse a cantar este himno, confirma nuevamente que es la Reina de la Navidad, un título que sus seguidores le han otorgado y que ella ha sabido mantener con gracia y humor.

Todos los fines de año, All I want for Christmas is you se posiciona en los puestos más altos de las listas internacionales hasta llegar a un pico, como volvió a suceder esta Navidad.

Carey tiene más de 86 millones de oyentes mensuales en Spotify, la plataforma reportó que tan solo unos días antes del 24 de diciembre de 2023, el icónico tema superó un 30 %, colocándose con casi dos millones de reproducciones.

Hay que recordar, que las reproducciones y descargas generaron solo en 2021, 1,36 millones de dólares para Mariah Carey y su sello, Sony Music, así lo informó Billboard.

All I Want for Christmas Is You fue escrito por Carey y Walter Afanasieff en 1994 y distribuido por Columbia Records. Pertenece al cuarto álbum de estudio de la artista, Merry Christmas.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: