Las mejores canciones navideñas de k-pop para escuchar en esta temporada decembrina

Durante el mes de diciembre las canciones navideñas y los villancicos invaden las fiestas familiares y reuniones entre amigos, en las cuales se puede escuchar música de todo tipo, pero si tú eres de las personas que aman el k-pop o pop coreano, quédate para descubrir cuales son las mejores melodías que podrás poner en esta Navidad 2023. Desde BLACKPINK, EXO, IU y Twice hasta BTS cantando en español, te dejamos un top de los mejores villancicos pero al ritmo del k-pop.

1. BTS - ‘Feliz Navidad’

Los miembros de BTS, j-hope y Jin cantaron el tema “Feliz Navidad” completamente en español durante una entrega de premios llevada a cabo en 2019.

2. BLACKPINK - ‘Last Christmas’

Las cuatro miembros de BLACKPINK (Lisa, Jennie, Rosé, Jisoo) presentaron un cover de “Last Christmas” en un concierto en 2018, incluso las integrantes usaron atuendos navideños.

3. TWICE - ‘Merry & Happy’

Las 9 integrantes del grupo Twice de la compañía JYP Entertainment publicaron un disco navideño en 2017 el cual incluye la canción “Merry & Happy”.

4. Stray Kids - ‘Christmas EveL’

El grupo de chicos Stray Kids, publicó un álbum navideño titulado “Christmas EveL”, el cual cuenta con 4 sencillos y fue lanzado a finales del mes de noviembre de 2021.

5. ITZY - ‘Not Shy (Christmas)’

Las integrantes de ITZY se vistieron con atuendos navideños para presentar una versión de la canción “Not Shy”, la cual también cuenta con una versión en inglés.

6. EXO - ‘The First Snow’

La canción “The First Snow” publicada en 2013 por el grupo EXO fue incluida en un álbum especial de invierno titulado ‘Miracles in December’ y a 10 años de su lanzamiento, en 2023, se ha posicionado como una de las mejores canciones del año gracias a su viralización en la plataforma de TikTok.

7. MONSTA X - ‘Lonely Christmas’

“Lonely Christmas” de MONSTA X fue lanzado especialmente para la época decembrina y la letra narra la historia de una persona que quiere pasar Navidad con su ser querido.

8. GOT7 - ‘Miracle’

En 2018, el grupo GOT7 lanzó la canción “Miracle” y es un villancico lento y con un tono romántico perfecto para celebrar Navidad.

9. IU - ‘Merry Christmas In Advance’

La solista IU para la canción de “Christmas In Advance” se unió al miembro del grupo MBLAQ, Thunder y hablan acerca del amor en la época decembrina.

10. Girls’ Generation - ‘Dear Santa’

Girls’ Generation-TTS, publicó la canción “Dear Santa” en su tercer EP. Esta es una subunidad del grupo Girls’ Generation formado en 2007 por SM Entertainment.

11. Red Velvet - ‘Wish Tree’

En 2015, el grupo femenino Red Velvet estrenó la canción navideña “Wish Tree” que es el segundo sencillo del álbum recopilatorio colaborativo ‘Winter Garden’ en colaboración con otros artistas de la compañía SM Entertainment.

12. V de BTS - ‘Christmas Tree’

El miembro del grupo de k-pop BTS, V (Taehyung) estrenó la canción “Christmas Tree” creada especialmente para el k-drama ‘Our Beloved Summer, dicho tema fue publicado el 24 de diciembre de 2021, justo en vísperas de Nochebuena.

13. NCT 127 - ‘Be There For Me’

El grupo de k-pop NCT 127 conformado por Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark y Haechan para 2023, estrenó un mini ábum el cual se compone de tres temas navideños, “White Lie”, “Home Alone” y Be There For Me”.

14. NMIXX - ‘Funky Glitter Christmas’

NMIXX, agrupación femenina conformada por EPHAEWON, LILY, BAE, SULLYOON, JIWOO y KYUJIN, lanzó en 2022 el tema “Funky Glitter Christmas”, el tema perfecto para que sus NSWERs celebren la Navidad.

15. LE SSERAFIM - ‘Perfect Night (Holdiay Remix)’

El icónico quinteto LE SSERAFIM (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA y HONG EUNCHAE) estrenó el remix navideño de su sencillo en inglés, “Perfect Night”, el cual fue lanzado en octubre de este año.

16. TOMORROW X TOGETHER - ‘Sweet Dreams’

En diciembre de 2021, la ‘it band’ de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER conformada por SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI estrenó el tema “Sweet Dreams” con el cual pondrán a todos sus MOAs a bailar durante esta época.

17. aespa - ‘Jingle Bell Rock’

El pasado mes de noviembre, el grupo femenino aespa conformado por Karina, Giselle, Winter y Ningning, estrenó la canción “Jingle Bell Rock” un cover del clásico navideño.