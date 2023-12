El Alfa responde a su mención en la tiradera de Anuel con Arcángel

En medio de la reciente serie de tiraeras entre Arcángel y Anuel AA, el reconocido artista dominicano El Alfa fue mencionado en una de las canciones de Anuel, generando expectativas sobre su reacción.

En su tema, Anuel expresó: “Deja que yo te vea y va a pasarte como a El Alfa”. Ante esto, el cantante respondió a través de un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

En su publicación dijo lo siguiente: ‘’Que Dios bendiga a todo el ser humano que en vez de pensar en problemas primero piensa en su familia!! Yo soy un viejo para estar pensando en disparates de 2 semanas!! y mis hijos me necesitan, ya logre todo gira, premios, contrato millonarios, sin hacerle daño a nadie.’’

Añadió: ‘’yo no envidio lo ajeno no crítico ni me interesa rodearme de cosas negativas!! Yo fronteo con logros y cosas positivas para que el género sepa que puedes lograr tus sueños y sin disquera’'

Siguió: ‘’Dejen la controversia por sonido tratando de dividir dos islas hermanas, si nos unimos somos más fuertes, dejen el ego por disparate, así habla un líder de verdad... más paz y cero chismes, actuemos con disciplina todos tenemos familia”.

Y concluyó: ‘’Puerto Rico 🇵🇷 y República Dominicana son 2 minas de talentos, ayudemos de corazón y trabajemos por el futuro♥️DIOS NOS BENDIGA♥️'’

Este mensaje fue recibido con apoyo y admiración por parte de sus seguidores, quienes elogian su actitud madura y su enfoque en lo verdaderamente importante.

Su llamado a la unidad y a trabajar por un futuro mejor refleja su compromiso no solo con su carrera artística, sino también con su comunidad y su familia.

Reacción del público en redes sociales