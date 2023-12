“No los conocía”: Paola Jara sorprendió a sus seguidores confesando que nunca jugó aguinaldos navideños

Paola Jara es una destacada cantante colombiana de música popular, muy reconocida tras lanzar varias canciones que hablan de los despechos y del amor. A sus 40 años, ha alcanzado un gran auge en su carrera musical que comenzó en el año 2006.

Además de su exitosa carrera en el género popular, Paola Jara también ha destacado en otros ámbitos, usando su influencia para promocionar su marca de ropa, en donde pone en práctica sus de estudios en diseño y confección, con su propia marca llamada ‘Pj Fitwear’. Así, Paola demuestra a su versatilidad y capacidad para destacar en su vida profesional.

Le puede interesar: “Nunca es tarde”: Lucho ‘el embolador’ se graduó y conmovio a sus seguidores con su logro

La cantante, aprovechando que se acerca la época navideña, aprovechó la ocasión para hacer un en vivo en el que confesó que nunca había jugado a los aguinaldos navideños, la tradición decembrina que consiste en juegos que retan a la agilidad mental de las personas.

Paola, aunque no había conocido esta tradición navideña, se le midió a jugar con sus seguidores y en caso de ganar, los premio con kits de mercancía y detalles que tienen que ver con la música de la cantante popular.

Paola Jara reveló cuánto gana Jessi Uribe

Paola Jara tiene una relación con Jessi Uribe, relación en la que ambos, incluso, están casados. Hace poco por medio de historias, la cantante reveló quién de los dos gana más con su carrera musical y aunque Paola afirmó que no es algo en lo que se fije, sabe que Jessi Uribe está en un gran momento de su carrera: “No le he hecho cuentas. No tengo ni idea. Yo creo que él porque está haciendo muchas giras internacionales, entonces pues está ganando más en dólares, pero no me puedo quejar”