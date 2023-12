“Llórelas menor”: Jessi Uribe respondió a las críticas por los cierres viales de su concierto en Bucaramanga

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’ reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu; el cantante nacido en Bucaramanga en la última semana está en la ciudad para dar un concierto gratuito a todas las personas que han seguido su carrera y son de su ciudad. Muchos de los asistentes al concierto, afirmaron que fue uno de los mejores que ha tenido la ciudad.

No obstante, Jessi no ha estado lejos de la controversia por su concierto. El concierto gratuito tuvo lugar en la intersección de la carrera 27 con la Avenida González Valencia en Bucaramanga, para conmemorar los 401 años de la localidad y por motivos del concierto, hubo varios cierres viales,

usuarios en las redes sociales expresaron fuertes críticas hacia el evento. Se generaron extensos trancones que podrían durar hasta tres horas, según afirmaron algunos ciudadanos.

Jessi Uribe respondió a las críticas con una publicación en redes que muestra la gran asistencia que tuvo el evento y afirmó: “Se me cumplió lo que soñé, Bucaramanga bailó cumbia. Gracias a los que me acompañaron a esta hermosa noche que quedará en la historia de nuestra ciudad, cumbia para el mundo, sueño con que seamos reconocidos como la ciudad capital de la cumbia. Y los demás que no hicieron sino joder por redes, pero se vieron el show por TV, llórelas menor y báilalas lo logramos”.

Jessi Uribe se puso los guayos para jugar con Michael Rangel

El cantante compartió una fotografía en donde se le ve acompañado de Michael Rangel, un recordado jugador del América de Cali, también ha pasado por equipos como Millonarios, Santa Fe y Bucaramanga. Otro profesional que los acompaña es Sherman Cárdenas, que jugó en Nacional y actualmente se encuentra en el Bucaramanga.