Joven se encontró 22 millones de pesos en una maleta y los devolvió sin pedir nada a cambio

De hecho, la historia de Lautaro Rodríguez ha conmovido a Argentina y al mundo entero: el viernes pasado, el joven oriundo de la localidad de Berisso (Buenos Aires) se encontraba de turno nocturno en su lugar de trabajo, un supermercado mayorista Sodimac.

En un momento, el joven encontró un bolso que contenía $2,857 dólares y un (1) millón de pesos argentinos, cuya suma total oscila los 22 millones de pesos colombianos. Adicionalmente, Rodríguez halló un teléfono celular.

Según el relato que entregó al medio local ‘Nova, La Plata’, el joven de 19 años se encontró un bolso café en un carrito de compras, a la salida del local . Inmediatamente, lo llevó al personal de seguridad, sin revisar lo que había dentro.

Una hora después de ello, el supervisor lo llamó porque la pareja que había extraviado el bolso había vuelto para recuperarlo, e incluso le contó a Lautaro que, dentro de ese objeto estaba la cantidad de dinero mencionada anteriormente.

Pese a que la pareja quiso recompensar al joven empleado, él se negó.

“Me intentaron dar una parte del dinero, pero yo dije que no. Aunque me la merezca, no necesito un premio (por hacer lo que hice)”, afirmó.

Si bien Lautaro afirmó al citado medio que el dinero le había venido bien, al ser alguien que viene de una familia de escasos recursos, el joven aseguró que no tendría la conciencia tranquila de haberlo aceptado.

Lautaro Rodríguez cuida a sus hermanos menores de día y trabaja de noche; tras su gesto, tanto sus supervisores como padres manifestaron sentirse orgullosos de él.