Sara del ‘Desafío The Box’ presumió el premio que ganó por segunda vez

Sara desde el 'Desafío The Box' Foto: Instagram @saravelasquezt_

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo más que inolvidable.

Puede leer: ¿Quiénes estarán en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia? En redes ya tienen sus favoritos

Sin embargo, mientras el reality se prepara para celebrar lo que será la edición de sus 20 años cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de Sara Velásquez.

Recientemente recibió la distinción a “Mejor Modelo and Content Creator del Año 2023″ la cual es el premio más importante a la creación de contenido digital y decidió compartirlo con un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad digital de sus redes sociales.

“¡Ganamos! 🥹🌷 Segunda vez nominada y segunda vez ganadora 🥹, así que este premio se los dedicó a ustedes ✨ Gracias por tanto apoyo, por cada like, cada comentario, cada vez que comparten mi contenido. Gracias por sus mensajes llenos de amor y cariño que me llenan de motivación para seguir haciendo y creando el contenido que tanto amo 🥹🫶🏼 Creo que pueden ver mi felicidad hasta en la última foto ¡Los quiero! gracias por hacer esto posible 🏆✨”, escribió Sara.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar por lo que sus seguidores le dedicaron emotivas palabras por el galardón y otros por lo espectacular que se veía en la ceremonia de entrega. Por otra parte, los subcampeones del ‘Desafío The Box’ Yan Piso y Guajira se alzaron con el premio al “Mejor Atleta Influencer del Año 2023″, por lo que no dudaron en dedicarle a toda la gente que los apoya de corazón.