Protagonista del meme ‘celébralo curramba’, contó la graciosa anécdota detrás de la imagen

Durante 2014, luego de la final jugada entre Junior y Nacional, nació uno de los memes más icónicos del país usado en el contexto del fútbol y fuera de él, pues los hinchas del Junior salieron a celebrar que el título había sido concedido al equipo ‘tiburón’ por las faltas cometidas por los ‘verdolagas’, información que claramente fue falsa. Aun así, los hinchas celebraron el título dejando este memorable meme.

que viva cristo y el diablo coma mondá

junior campeón, CELEBRALO CURRAMBA JAJAJAJAJ

Recientemente, entrevistaron a los protagonistas de este meme y uno de ellos, contó la anécdota de ese momento. “Empezaron a mandar unos comunicados de la página de Dimayor y todo el mundo creyó porque era algo oficial, y salimos en caravana a celebrar. Le doy muchos créditos al que tomó la foto porque no se sabe quién tomo esa foto”.

Incluso, el protagonista del meme comentó que no conocía a quién manejaba la moto, y que de forma espontánea se subió con él para celebrar la supuesta octava estrella: “Yo salí a la avenida principal, y vi al muchacho que iba desocupando, me monté con él. Nosotros no éramos amigos ni conocidos, supe de él un tiempo después. Se burlaron de mí y me ‘mamaron gallo’”.

Una de las imágenes más icónicas de los últimos años en el fútbol colombiano fue protagonizada por unos hinchas de Junior de Barranquilla que salieron a festejar una estrella falsa. Su foto sigue siendo viral y uno de los protagonistas se pronunció al respecto de esta graciosa anécdota.

Este año sí le tocó celebrar a ‘curramba’

Luego de un apretado semestre, Junior se consagró campeón del 2023-II y logró unirse a la lista de los equipos que tienen 10 títulos o más. El cuadro ‘tiburón’ desde ya se está preparando para lo que será su participación en la Copa Libertadores y ya tienen en la mira algunos fichajes que serán claves para reforzar la nómina.

Uno de ellos, Carlos Gruezo, jugador mundialista con la selección de Ecuador, así lo afirmó en WinSports: “Me gustaría vestir la camiseta de Junior en algún momento. Quisiera jugar Copa Libertadores y Copa América, es uno de los sueños que tengo por cumplir”.