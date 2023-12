“Lo que pedí, lo que me llegó”: Mary Méndez se burla de lo que le entregó una repostería

Mary Méndez ha sabido cómo sorprender más de una vez en todas sus redes sociales, y no solo se trata de lo que son sus rutinas de ejercicios y de cada cosa que recomienda para mantener una vida más que fitness.

Una que otra vez decide contar algunas cosas de su vida o simplemente hacer un chiste referente a la rutina de ejercicios, así como dar un consejo o simplemente expresar sus sentimientos, tal como lo hizo esta vez.

Y es que por medio de las historias de Instagram la presentadora de ‘La Red’ ha mostrado el resultado de una petición que hizo a una repostería de la ciudad de Bogotá, pero tal parece que el resultado no se parece en nada a lo ofertado.

“¿Ustedes se acuerdan una vez que mandaron a hacer un pudín de Micky Mouse y llegó otra cosa completamente diferente? Yo mandé a hacer una torta de almojábana para un regalo, lo mandé a hacer a una repostería muy prestigiosa de acá de Bogotá y juzguen ustedes”, dice Mary Méndez en medio de incontenibles risas.

Acto seguido dejó ver el producto que se ofrecía y otra fotografía de lo que le enviaron, y a simple vista no tienen ninguna similitud por lo que le agregó la oración “lo que pedí, lo que me llegó”.

Precisó que al mostrarlo no lo hizo con la intención de desprestigiar a la empresa, por lo que decidió tapar la identificación de la torta de almojábana pero que debía compartirlo como manera de anécdota. Indicó que tras la entrega su familia empezó a burlarse y comparan el producto con una pizza hawaiana.

Sin embargo, un usuario le recordó a Mary Méndez lo sucedido con la creadora del ejemplo que puso en primera instancia y le recordaron que esa repostera falleció meses atrás.

“Y esto me toca el corazón porque sé las consecuencias nefastas que provoca el Bullying en una persona que nunca ha estado expuesta a ello, aun desconociendo completamente el tema me referí a ella. Me identifiqué con quienes mandaron a hacer un pudín/torta, pero cada cual ve el mundo desde sus ojos”, escribió Mary Méndez.