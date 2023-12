¿Lo están obligando?: Martín Elías Jr reveló si se hubiera dedicado a la música de no haber muerto su papá

Con solo 9 años de edad, Martín Elías Jr, tuvo que pasar por una de las circunstancias más tistes de su joven vida, la muerte de su progenitor, de quien heredó su nombre y talento. ‘Martincito’, como cariñosamente lo llaman en Valledupar, dejó atónitos a muchos de sus seguidores, a los de su papá y a los de su abuelo Diomedes Díaz, al realizar unas inesperadas declaraciones sobre su carrera musical.

El joven de 15 años fue el más reciente invitado al programa ‘El Mundo de Aco’, de Aco Pérez, en donde reveló algunos detalles desconocidos de su vida privada; además de relatar cómo fueron las reacciones de él y de su familia al conocer sobre la muerte del intérprete de ‘Cancelada de mi vida’, aquel inolvidable 14 de abril de 2017.

Dentro de la conversación, Pérez hizo un fuerte énfasis en la pregunta “¿Si tu papá no hubiese muerto, tú crees que te hubieras dedicado ahora a querer hacer una carrera musical?”, a lo que Díaz contestó: “Con toda esa lengua que me echan yo hubiera dejado de cantar, hacer rato. Mi papá falleció, pero mi papá fue mi principal motivación para salir a cantar; porque no lo hacía bien, para qué te voy a decir mentiras, me han dado duro, me han dado ‘palo’ potente”, manifestó.

“Yo soy un niño que la vida lo obligó a crecer, en mi vida había cantado. (...) Yo voy a cantar en un estándar, al estilo de mi papá. Todo el día estoy viendo videos de mi papá y mi abuelo. Yo actúo como si mi papá estuviera vivo”, añadió.

