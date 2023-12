“Te roban por todos lados”: Juana Valentina, hermana de James Rodríguez se fuen contra de Avianca por su vuelo

Juana Valentina es la hermana menor del famoso futbolista colombiano James Rodríguez, quien a sus 25 años ya se convirtió en madre de tres pequeños como lo son Isacc, Israel e Isaías. Además, de su rol como madre ha sabido destacarse como creadora de contenido a través de sus redes sociales compartiendo su vida personal y profesional, sin dejar de lado su propia empresa de marca, ‘Juana Valentina’. Debido a su amplia visibilidad a través de plataformas digitales, también aprovechó para irse en contra de Avianca por su vuelo.

Restrepo inició sus declaraciones asegurando que les quería contar un chisme a sus fans, resaltando que no sabe en que momento la famosa aerolínea se volvió tan mala, “que servicio tan pésimo”, según ella porque hace unos cuantos días tuvo que realizar un viaje dentro de Colombia, resaltando que el primer problema apareció con uno de los tiquetes: “Por cobrarlo el tiquete me dijeron que si se podía realizar el tema con unos papeles y resulta que la persona que viajaba no podía transportarse así”. Seguidamente, la hermana de James Rodríguez reiteró que esto se preguntó con anterioridad a la aerolínea y dijeron que sí, pero al llegar al aeropuerto la situación resultó ser completamente opuesta.

“No nos han devuleto ni resulto ningún tema, para devolver la plata del tiquete porque fue culpa de ellos se les preguntó”, agregó la joven. Sin embargo, este no fue el único problema por el que atravesó Juana pues terminó confesando que adicionalmente, de las maletas de sus gemelos le sacaron varias de sus prendas tanto de sus gemelos, Israel e Isacc como del mayor de la familia, Isaías.

Asimismo, Juana aseguró que más allá de estos inconvenientes también le parece increible el alto costo que tienen los tiquetes dentro de Colombia, resaltando que están al mismo precio que viajar internacionalmente a países como Estados Unidos, “te roban por todo los lados, un tiquete y hasta la ropa”.