“No son fotos de una mujer cristiana”: Jessica Cediel señalada por usar poca ropa

En cada una de sus publicaciones Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Puede leer: Padre baila el vals con el retrato de su hija fallecida en incendio de Neiva

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero esta vez ha sido la excepción.

¿Jessica Cediel tiene un nuevo amor?

Y es que la invitada de ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’ ha publicado un seriado de dos imágenes con una frase que ha llamado poderosamente la atención de su comunidad digital en la que se lee “Me robas sonrisas… 🙃 🙂 🦋”, lo que para muchos ha significado que ya tiene un nuevo amor.

Sin embargo, las suposiciones a una nueva relación de Jessica Cediel con alguien se han mezclado con la vestimenta que lució en las imágenes. Pues la presentadora estaba con una ligera ropa para dormir en encaje que desató las reacciones de algunos seguidores, no solo por lo espectacular que luce, sino por sus recientes demostraciones religiosas.

“Miren la q pasa predicando mostrando pierna ji ji jj por eso q no le creo nada”, “Esas no son fotos de una mujer cristiana ja ja ja ja”, “una bronceadita no te caería nada mal” y “Me pregunto qué evangelio estará rezando 😂 😂 😂 😂 😂”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Jessica Cediel.

Es de recordar que desde hace un tiempo la presentadora se ha mostrado predicando su religión en las redes sociales, pero ha sido fuertemente criticada por usar poca ropa en sus publicaciones, cosa que para muchos no concuerdan o no van de la mano.