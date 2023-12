“Me cumples o te boleteo”: Johanna Fadul lanzó fuerte advertencia a una persona de su entera confianza

La reconocida actriz Johanna Fadul que hizo parte del elenco de ‘Sin Senos Si Hay Paraíso’ y además comparte por medio de redes sociales su vida y su relación con Juan Sebastián Quintero, la pareja ha marcado a muchos de sus seguidores tras contar que estaban esperando gemelas, pero lamentablemente el embarazo no llegó a término por complicaciones de salud. Ahora, la actriz expuso en sus historias que fue víctima de los incumplimientos de alguien cercano a su círculo social, por lo que amenazo a la persona con exponer toda la situación en redes.

Le puede interesar: Johanna Fadul recuerda la pérdida de sus gemelas con un mensaje a quienes han vivido lo mismo

Hasta el momento, ella ha advertido directamente a la persona que le falló y se escondió, ignorando sus mensajes. Sin embargo, dejó claro que está dispuesta a revelar los detalles de lo ocurrido si la persona no responde a su advertencia. La falta de información específica sobre la situación deja abierta la posibilidad de que la actriz esté experimentando un conflicto personal o profesional que prefiere mantener privado por el momento, pero en su publicación se le ve muy molesta con la situación.

La actriz advirtió: “No se me hace justo creer en las personas, depositar nuestra confianza por considerarlas serias y que en honor a ese acto de fe no tenga ni siquiera la delicadeza de contestar un mensaje por WhatsApp” y reafirmó que su enojo es por el incumplimiento de la persona hacia ella, por lo que si logra mediar no va a publicar los hechos que la tienen molesta: “Sabes que te estoy hablando a ti, sí a ti. Ya no cumpliste tu palabra, eso ya no importa, pero me contestas o voy a contarlo todo”.