“La inseguridad está a flor de piel”: Alejandra Serje denunció modalidad de robo en valet parkig de Bogotá

Nuevamente, una figura de la televisión colombiana denunció un nuevo caso de inseguridad en la ciudad de Bogotá; en esta ocasión la expresentadora de ‘Lo Sé Todo’ y ‘Mañanas Espress’, Alejandra Serje, usó sus redes sociales para dar a conocer el modus operandi de algunos delincuentes, que le robaron el vehículo a una de sus amigas en una reconocida zona de restaurantes de la capital.

Serje, aprovechó sus Historias de Instagram, para relatar el martirio que vivió una de sus más cercanas compañeras de vida, Kathy Molano, mujer a la que le hurtaron su camioneta luego de hacer uso del servicio de ‘valet parking’, en uno de los más destacados restaurantes del norte de la ciudad:

“Tengan mucho cuidado, la inseguridad está a flor de piel. (...) Mi amiga acaba de pasar un terrible suceso, se fue a uno de los restaurantes más reconocidos aquí en Bogotá con servicio ‘valet parking’, todos lo hemos usado, sentimos que nos brinda seguridad para nuestros vehículos. (...) Ella come delicioso y cuando va a pedir su carro no aparece. (...) Ellos le dicen que dejaron la llave en el parqueadero; los del restaurante se lavaron las manos. Se supone que ellos estudian al que van a contratar”, manifestó Alejandra, misma que mostró videos de algunas cámaras de seguridad del sector para alertar a sus seguidores.

“Han pasado ya algunas noticias, no hay respuesta. La triste noticia es que todo el mundo se lava las manos, y que donde mi amiga no tenga la camioneta asegurada se la roban. (...) No estamos en nada, estamos pagando por un servicio que al final no va a responder”, añadió.

A este caso se le suma el reciente robo del que fue víctima la actriz argentina Lorena Meritano, sucedido en el barrio Bosque Izquierdo, luego de que ella y un amigo fueran intimidados con armas por dos delincuente s mientras sacaban a pasear a sus mascotas.

