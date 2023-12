El equipo de los ‘rompecorazones’: Jessi Uribe y Michael Rangel se pusieron los guayos para derrochar talento

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’ reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu; el cantante nacido en Bucaramanga en la última semana está en la ciudad para dar un concierto gratuito a todas las personas que han seguido su carrera y son de su ciudad, pero además aprovechó la oportunidad para sacar sus habilidades futbolísticas con dos profesionales de este deporte que nacieron en esta ciudad.

El cantante compartió una fotografía en donde se le ve acompañado de Michael Rangel, un recordado jugador del América de Cali, también ha pasado por equipos como Millonarios, Santa Fe y Bucaramanga. Otro profesional que los acompaña es Sherman Cárdenas, que jugó en Nacional y actualmente se encuentra en el Bucaramanga.

Rangel sueña con volverse a vestir ‘escarlata’

Michael Rangel expresó su deseo de volver a vestir la camiseta del América de Cali. En sus declaraciones, explicó las razones detrás de su partida del equipo. Rangel inicialmente estuvo en América de Cali en calidad de préstamo por un año, con opción de compra al final del periodo. Sin embargo, el equipo no hizo uso de esa opción y regresó al Junior.

Rangel tenía la intención y el deseo de continuar jugando para el América, pero la situación se vio afectada por la pandemia. La opción de compra era de aproximadamente 800 mil dólares, y según sus declaraciones, podría haberse pagado a plazos. No obstante, la situación generada por la pandemia impidió que se concretara su permanencia en el equipo ‘Escarlata’.

En América fui a préstamo por un año con opción de compra, se me acaba el contrato y el equipo no hizo uso de la opción y me regresé al Junior, tenía toda la intención y quería seguir en América, si no estoy mal, la opción de compra era por unos 800 mil dólares, creo que se podía pagar a plazos, pero no se dio porqué llegó la pandemia, yo manifesté que quería quedarme en América”.