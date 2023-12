Anuel vuelve a atacar a Feid y ahora es por su bigote

Tal parece que la polémica que ha desatado Anuel contra Feid vuelve a tomar su rumbo su rumbo y es que nuevamente usó sus redes sociales para hacer referencia al colombiano, esto por medio de sus historias en Instagram.

Una cuenta dedicada al puertorriqueño publicó una de las historias de él en la que habló de Feid diciendo que no lo ha olvidado, esto luego de encabezar varias indirectas hacia el colombiano y Karol G a mediados de año.

“Y que Feid no crea que me olvidé de él, ya me enteré que el bigote ese es falso”, es lo que se lee en el post y que el cantante compartió en sus historias con un seriado de emojis al respecto. “😩 😩 😩 🤣 🤣 🤣 😂 😂 😂 🤷🏻‍♂️ 🤷🏻‍♂️ 🤷🏻‍♂️ 🤷🏻‍♂️ 🤷🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 👹”.

Tal y como era de esperarse la publicación no tardó en llenarse de diversas reacciones por parte de la comunidad digital en la que aseguran que ahora se va contra Feid al no poder responderle como es debido a la tiradera de Arcángel.

“Ya no encontras que hacer después d la segunda tiradera de papi arca los dejó muertos ☠️ ☠️ ☠️ ☠️”, “Pobre no supera que Feid sea mil veces mejor que él.. ya lo dijo Karol G”, “Aja ja ja ja y la peluca de manuelita no es falso entonces 😂 😂 😂 😂”, “La maravilla Arcángel lo dejo delirando pobre hombre 😂” y “Buscando a Feid para tirarle porque con Arcángel no pudo 🤣 🤣 🤣”, son algunas de las reacciones que destacan.

Es de recordar la polémica ha escalado a tal punto que Anuel sugirió en su ataque que la carrera de Arcángel dependía de colaboraciones con otros artistas como Bad Bunny. Este último también hizo lo propio de manera indirecta desde sus historias en Instagram.