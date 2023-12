Eloy Moreno “El Bullying no es una cosa de niños, es una cosa de adultos, también la llevas detrás”

El Bullying ha sido considerado una de las situaciones más dolorosas que cualquier persona puede llegar a vivir. Una lucha muchas veces ruidosa, en otras silenciosa, pero que al fin y al cabo resulta siendo una de las experiencias más dolorosas que cualquier ser humano puede experimentar. Invisible se convierte en una de las oportunidades para que los lectores adultos, jóvenes y adolescentes puedan comprender, analizar y generar conciencia mediante una narrativa interesante, lo infinito que puede llegar a ser esta situación. Para hablar de ello, estuvimos en conversación con el escritor y autor de Invisible para profundizar sobre este tema plasmado en el libro, así como los proyectos que vendrán en el 2024.

Específicamente sobre la narrativa y la manera de abordar sus libros muy particular. Es un sello muy característico ¿Siguió por la misma línea con Invisible, o cómo lo abordó?

Sí, de hecho mucha gente dice que aunque no supieran que el libro es mío, al leerlo, sabrían que es mío por la forma de escribir que tengo, es decir, con capítulos muy cortos e interacción mucho entre varias historias y evidentemente Invisible sigue por esa línea. Al final todos mis libros son muy parecidos en cuanto a la estructura y la forma de escribirlos, pero quizás incluso un poco más con Invisible, porque sabía que también iba a lectores aún más jóvenes del resto de mis libros, entonces quise hacer capítulos muy cortos con un lenguaje muy sencillo, pero también es verdad que el libro es muy confuso con un inicio hecho a propósito, porque no sabes qué está pasando hasta la página 30 o 40. Puede parecer raro, pero eso genera curiosidad y hace que los lectores tengan ganas de seguir leyendo el libro. Así que al final todos mis libros son la misma estructura de capítulos muy cortos donde no se sabe qué está pasando y dejar que al final te sorprendan.

Esto le puede interesar: Los Billis, la historia de una banda que pasó de Unicentro a las pantallas de Amazon Prime

Actualmente se está normalizando y se está hablando más abiertamente sobre el tema de la salud mental, sobre el bullying y las consecuencias que trae en las personas que lastimosamente de alguna u otra forma están siendo víctimas de esto ¿siempre fue clara la idea de hablar de este tema, o fue algo que rugió naturalmente?

Yo nunca pensé en escribir sobre bullying porque yo no he sufrido bullying. Mucha gente piensa que sí, que lo mejor sería un libro autobiográfico, pero no es así. Todo con Invisible surgió por una amiga mía de toda la vida, que un día en una cafetería de pronto me cuenta sobre el bullying dice que sufrió bullying de pequeña, porque después de muchos años no se lo había contado nunca nadie, ni sus padres, que yo era la primera persona que se estaba contando y estaba llorando. Entonces me contó la historia y me impactó que habían pasado 25 años de aquello y seguía llorando cuando se acordaba. Ahí dije ‘Uf, el bullying no es una cosa de niños, es una cosa que de adultos también te la lleva detrás’. A partir de ahí saqué el libro. El libro es una historia real. Realmente el 90% del libro son historias reales de psicólogos que me han contado cosas, profesores, adultos que sufrieron bullying. Es una recopilación de todo eso.

De algún modo ella tuvo que sentir ese cambio dentro de su familia, dentro de sus diferentes contextos. En el libro, ¿cómo se aborda esos contextos familiares, amistades y hasta sentimentales?

Al ser una historia real, todo lo que hay alrededor también es real. Cuando hablaba con un psicólogo me encontraba en casos de niños chicas que habían sido víctimas de bullying,, yo le decía ¿y los amigos o la pareja que tiene o la familia? y claro, a partir de ahí los amigos muchas veces como tienen miedo a que yo les pase lo mismo, se van apartando y eso aparece en el libro. La chica que le gusta le gusta al personaje principal le pasa lo mismo, tiene vergüenza y al final se va apartando de los padres. No se dan cuenta porque están todo el día trabajando, no están en casa. Todo eso lo voy cogiendo en el libro y va apareciendo ahí. Entonces tanto el personaje como lo que hay alrededor, al final son historias que son reales.

¿Cómo cree que este libro en específico podría contribuir a seguir concientizando sobre el tema?

Para mí lo más importante es que se hable del tema. Eso es lo más importante, porque el bullying es como un tabú ya que muchas veces no va a entrar un profesor a la clase y va a decir ‘vamos a hablar de bullying’ y eso no suele pasar, pero. Si lo hace a través de un libro ya es muy distinto. Es como lectura invisible, porque en España está pasando mucho en México y aquí en Colombia va a pasar porque hay algunos puestos como lectura del libro. Claro, si tú ya te vas a leer un libro y tienes que comentar el libro, el libro va de bullying, ya es muy natural empezar a hablar del tema del acosador acosado. Los alumnos participan que de otra forma sería un frío que empieza a hablar en público. A lo mejor ahí no decía nada, pero a través del libro sí. Y también creo que el libro está ayudando a que muchos espectadores, que para mí son los principales, la gente que mira y no hace nada, se den cuenta de que si ellos actuaran podrían pararlo.

No se lo puede perder: Conozca la historia familiar detrás del ‘Comedor privado de Adán’, una de las cocinas ocultas más reconocidas de Bogotá

El personaje principal va y viene en el tiempo de una manera un poco más dinámica, por con una trama un poco más interesante ¿cómo cree que este personaje principal logra salir de a poco de ese nudo?

Hay varias formas de salir. Algunas más correctas políticamente y otras menos. Me decía el psicólogo con el que consulté que es cuando la mente de repente se revuelve o se defiende como otro agresor y no sabe qué hacer para acabar, pero en este caso, el niño no es así. Es un niño que no es capaz de hacerse daño, entonces no acaba haciéndose daño a él.

Una de las características de los libros de su autoría es las playlist en Spotify. En la anterior de Cuando Era Divertido había artistas como Vetusta Morla ¿Qué se puede encontrar en la playlist de Invisible?

Si se busca en Spotify libro invisible está, así que puedes encontrar la lista de la música que escuché entonces. Tienen canciones que a mí me gustan. Soy un amante de la música, a tal punto que quería ser rockstar y tocar guitarra y todo. He compuesto alguna canción para grupos, pero en esa lista hay de todo, música clásica, música instrumental, grupos nórdicos, música española, inglesa. Hay de todo tipo.

¿Qué otros proyectos tiene planeados para 2024?

Con Invisible ya se empezó a rodar para Disney para llevarlo al formato audiovisual y saldrá el año que viene a nivel mundial. Se están rodando seis capítulos y ya lo están montando. Con Tierra hemos firmado el contrato y ahora están varias productoras presentando el proyecto a las plataformas y a ver quién se lo queda, porque al final lo que falta es el dinero para financiarlo.

También puede leer: ‘Los Cantores’ Koko y Koronel revelan detalles de la millonaria demanda que enfrentan por usar el collar de arepas