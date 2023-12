“No me tenía que morir”: César Escola contó el momento más difícil de su vida que casi lo lleva a la muerte

César Escola se ha destacado por ser uno de los presentadores del Canal Caracol en diferentes programas como ‘‘Día a Día’, el programa musical ‘Do Re Millones’ y por supuesto siendo jurado de todas las temporadas de ‘Yo Me Llamo’, convirtiéndose en uno de los importantes de este último. Sin embargo, poco se ha sabido de su vida privada, como el momento en que decidió ser padre soltero y adoptar un hijo.

César Escola contó el momento más difícil de su vida que casi lo lleva a la muerte

Pero lo que muchos no conocían del músico y compositor, fue el momento en el que pasó el susto de su vida que casi lo lleva a la muerte a raíz de un infarto cuando su hijo tenía 8 años " El infarto que tuve me estaba doliendo, obviamente si estoy acá es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo no hay tiempo, pero sí me asusté mucho (...) yo le dije al médico que yo no me podía morir echándole la culpa al médico. Soy papá soltero y tengo un niño de ocho años”.

Pero afortunadamente el hecho lo contó en el programa de entrevistas de Laura Acuña ‘La sala de Laura Acuña’ como un simple recuerdo y agradecido con quienes lo apoyaron en ese momento tan difícil no solo para él, sino para su hijo adoptivo quien era muy pequeño en ese momento. Así mismo, el músico y presentador contó detalles de todo el proceso de adopción y el momento en el que decidió hacerlo por su cuenta sin tener a una pareja a su lado.