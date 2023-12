¿Muy Picado?: Esta es la razón por la que ‘Luis Miguel’ de Yo Me Llamo no le contesta mensajes a sus fans

La novena temporada de ‘ Yo Me Llamo’, dejó como feliz ganador al doble del mexicano Carín León, quien se llevó los 500 millones del jugoso premio fina l, ganándole en las votaciones a ‘Shakira’, ‘Miguel Bosé' y ‘Luis Miguel’; precisamente este último imitador se ganó el cariño de millones de colombianos quienes a pesar de que él no ganó, le mandan mensajes de aliento, muchos de los cuales no tienen una pronta respuesta, por lo que muchos piensan que se le subieron los humos tras finalizar el programa; ¿Qué dijo al respecto?

Roberto Melo es el nombre de este imitador, oriundo de la ciudad de Popayán, a quien días antes de la gran final le revelaron que es nieto de un reconocido político de esta región. A pesar de no ser considerado como el doble perfecto del ‘Sol de México’, su paso por el formato musical de Caracol Televisión, le dejo una gran fanaticada, quienes han llenado sus redes sociales de decenas de comentarios y misivas; pero, ante la falta de una retroalimentación, muchos de ellos han llegado a pensar que el concursante es un ‘picado’.

Ante esta acusación contestó en sus Historias de Instagram: “Estos días han estado tremendos, terminó el programa y es una ‘corredera’, además de tratar de contestarle mensajes a todos. El 90% de los mensajes no los he podido responder, pero para mí son muy importantes. (...) Para mí es muy importante acararles que, no es que no les quiera responder. (...) Muchas veces estoy leyendo mensajes y quiero sacar el tiempo de contestarles bien. (...) Si alguna vez yo los he dejado en visto, mándenme una ‘manito’, para poder encontrar el mensaje”.

